Pillado un menor conduciendo un cuadriciclo sin autorización y con su padre de copiloto en un pueblo de Zamora

Un menor de edad fue sorprendido este fin de semana por agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora cuando conducía un cuadriciclo ligero por las calles de Trabazos de Aliste.

El adolescente carecía de cualquier tipo de permiso o licencia que le habilitara para conducir un vehículo a motor o ciclomotor.

Los agentes realizaron las correspondientes comprobaciones y constataron, además, que el acompañante del menor era su padre, titular del vehículo.

El progenitor habría permitido que su hijo se pusiera al volante pese a conocer que carecía de la autorización administrativa necesaria para conducir.

Los hechos han derivado en una individualización de las responsabilidades de ambos.

En el caso del menor, las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que será la encargada de determinar las medidas que correspondan dentro del sistema de justicia juvenil.

En este ámbito, la respuesta se orienta hacia el interés superior del menor y tiene una finalidad principalmente educativa y socioeducativa, por encima de la estrictamente punitiva.

La situación del padre es diferente. Al tratarse del titular del vehículo y haber permitido presuntamente que su hijo lo condujera pese a saber que no disponía del permiso necesario, deberá responder ante la justicia penal como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario.

El delito al que se enfrenta el progenitor puede conllevar, en función de las circunstancias y de la resolución judicial, penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la posible retirada temporal del permiso de conducir.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de comportamientos no solo pueden poner en peligro la integridad del menor que se encuentra al volante, sino también la del resto de usuarios de la vía.

Por ello, insiste en la importancia de cumplir la normativa de tráfico y de no facilitar vehículos a personas que carezcan de la autorización necesaria para conducirlos.