El pequeño pueblo de Zamora elegido por José Andrés para ver el eclipse: “Comida increíble y cielo impresionante”

José Andrés junto a su amigo Paco Espartero y su telescopio especial en Castroverde de Campos. @chefjoseandres

El eclipse total de sol ha convertido estos días a Castilla y León en uno de los lugares más buscados por quienes no querían perderse el fenómeno que nos ha cautivado.

Entre ellos, también algunos rostros conocidos. Uno de los nombres que circuló en los últimos días fue el de Elon Musk.

Según los rumores, el empresario estadounidense habría alquilado íntegramente un establecimiento en Lerma para disfrutar del eclipse con privacidad.Una información que alimentó las especulaciones sobre la presencia de grandes fortunas y personalidades internacionales en Castilla y León, aunque no todos esos movimientos han llegado a confirmarse.

El que sí ha estado es el chef José Andrés. Y es uno de los que ha elegido la provincia de Zamora para contemplar el eclipse.

El cocinero asturiano, uno de los españoles más reconocidos internacionalmente, se ha desplazado hasta Castroverde de Campos, un lugar que conoce de sobra.

Allí ha estado junto a su amigo, el chef Luis Alberto Lera, propietario del famoso restaurante Lera.

José Andrés no ha estado solo. Ha llegado acompañado por una veintena de amigos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, donde el cocinero reside desde hace años.

El chef tenía la cita con el eclipse marcada desde hace tiempo como muchos otros. “Hace dos años hice una reserva para el restaurante Lera desde donde ahora estamos viendo el eclipse”, ha explicado en la red social X.

Desde allí, y ayudado por su amigo Paco Espartero y su telescopio especial, José Andrés ha seguido el fenómeno astronómico y ha logrado incluso fotografiar una gran llamarada solar.

Su resumen de la experiencia ha sido sencillo, pero directo, como suele ser él: “Increíble”.

Noche de Perseidas

La astronomía ya había ocupado la noche anterior.

José Andrés y su grupo aprovecharon el cielo de Castilla y León para observar la lluvia de meteoros de las Perseidas y poner a prueba el equipo con el que afrontarían el eclipse.

“El hermoso cielo nocturno de Castilla y León” fue, según el chef, otro de los protagonistas de la jornada. Y también lo fue la gastronomía de Lera, como no, uno de los grandes atractivos de esta visita.

“Comida increíble, cielo nocturno impresionante”, resumió el cocinero, en una combinación que resume bien su paso por Castroverde: gastronomía, amistad, naturaleza y astronomía.

Como hemos podido ver, el eclipse ha despertado una expectación extraordinaria y durante los últimos días han sido muchas las personas que han buscado lugares privilegiados desde los que contemplarlo.

También los famosos han estado pendientes de un acontecimiento que no se repite con frecuencia.