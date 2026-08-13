Inyección de 958.000 euros de la Diputación de Zamora para volcarse con el medio rural y los colectivos vulnerables

Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora presidida por Víctor López de la Parte. Diputación de Zamora.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora no echa el freno por las vacaciones estivales.

Bajo la presidencia en funciones de Víctor López de la Parte —que ejercerá la máxima responsabilidad provincial hasta el próximo 30 de agosto—el órgano de gobierno ha aprobado este jueves un denso paquete de acuerdos, convenios y subvenciones que inyectará exactamente 958.000 euros en el tejido social, económico y cultural de la provincia durante este año 2026.

Acompañado por el vicepresidente tercero, Ramiro Silva Monterrubio, López de la Parte ha enfatizado que la institución se mantiene «a pleno rendimiento» para garantizar que los recursos públicos sigan llegando a los municipios y a los colectivos que más los necesitan.

Prioridad social: formación, envejecimiento activo y discapacidad

El bloque con mayor peso humano e institucional es el destinado a la acción social en el medio rural, que absorbe más de 305.000 euros.

Dentro de este capítulo, la asignación principal vuelve a ser para la Fundación Personas, que recibirá 220.000 euros para el desarrollo del programa 'Un paso adelante: Formación, empleo e inclusión en el medio rural', enfocado en generar oportunidades laborales y formativas para personas con discapacidad en los pueblos zamoranos.

De forma complementaria, la colaboración con la Fundación Personas suma otros 10.000 euros para afianzar el proyecto pionero 'Bici sin edad en Zamora'.

Esta iniciativa busca combatir la soledad no deseada y fomentar un envejecimiento activo ofreciendo a ancianos y personas con movilidad reducida la posibilidad de disfrutar de paseos al aire libre en triciclos adaptados.

A estas partidas se añaden 75.000 euros dirigidos a Asprosub 'Virgen de la Vega' de Benavente para su programa 'Más allá del límite', centrado en organizar deporte adaptado, turismo inclusivo y actividades de ocio para los usuarios de su centro.

Apoyo a la Guardia Civil y proyección empresarial

La seguridad y el desarrollo económico en los pueblos también han recibido un respaldo financiero significativo.

La Diputación colaborará con la Cámara de Comercio de Zamora mediante una partida de 65.000 euros destinada a asesorar, formar e impulsar la internacionalización y la búsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas de la provincia.

El Área de Obras destinará 50.000 euros a la puesta a punto de las infraestructuras de la Guardia Civil.

Las actuaciones incluyen la reparación de la fachada interior en Alcañices (10.000 €), la redistribución de oficinas de la compañía en Puebla de Sanabria (10.700 €) y dos intervenciones en el cuartel de Toro: la adaptación de dependencias administrativas (28.000 €) y la sustitución de ventanas (1.300 €).

Identidad zamorana en la diáspora y dinamización cultural

La Diputación, además ha resuelto la convocatoria de subvenciones a las Casas de Zamora en Madrid, Valladolid y Vigo por un montante global de 30.000 euros.

La sede madrileña recibirá algo más de 17.200 euros, la vallisoletana superará los 10.000 euros y la delegación gallega en Vigo percibirá unos 2.600 euros para el mantenimiento de sus locales y la programación de actos culturales.

En el ámbito estrictamente cultural, la institución destina 24.000 euros repartidos en tres iniciativas: 10.000 euros para los 'Conciertos de la Luz Equinoccial' junto a la Asociación Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera.

Unos 9.000 euros para los premios de pintura, poesía y fotografía de la Asociación Cultural Diego de Losada; y 5.000 euros para financiar la escultura en bronce del Conquero levantada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Toro.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la estructura presupuestaria del acuerdo marco que regulará la compra de espacios publicitarios e información institucional (Plan de Medios) para los años 2027 y 2028, reservando una partida de 484.000 euros que garantiza la difusión de campañas públicas en los medios de comunicación.