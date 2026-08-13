Giro en el caso de la muerte de la bebé de Toro: retiran a la madre la custodia de su hija mayor

Novedades de calado en la investigación abierta por la muerte de la bebé de tres meses en la localidad zamorana de Toro. Según han confirmado fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la jueza instructora de la causa ha decidido retirar la custodia de su otra hija —una menor de más edad— a la madre de la lactante fallecida.

Tras este giro en el caso, la tutela de la niña mayor ha sido otorgada a su padre biológico, un varón distinto al progenitor que se encuentra actualmente investigado y en libertad con cargos junto a la madre por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

La decisión judicial busca garantizar la protección de la menor mientras prosiguen las pesquisas para esclarecer el trágico suceso que ha conmocionado a la comarca toresana.

Aunque el resultado definitivo de la autopsia no se ha hecho público oficialmente y se espera que aporte luz determinante sobre las causas del fallecimiento, las mismas fuentes señalan que los primeros indicios observables en la pequeña no eran compatibles en primera instancia con el síndrome de muerte súbita.

A la espera de que el examen forense determine con exactitud qué desencadenó el deceso, las actuaciones continúan bajo secreto de sumario, mientras los progenitores investigados permanecen en libertad condicional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.