Cuenta atrás para las Fiestas de San Agustín en Toro: recogida de programas, peñas y una noche flamenca "apoteósica"

Toro ya respira ambiente festivo. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para las peñas e iniciado la entrega de banderas en la Oficina de Turismo (de lunes a domingo en horario de mañana y tarde).

La fecha límite para completar estos trámites será el próximo 21 de agosto, jornada clave en la que arrancarán oficialmente las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 con el tradicional chupinazo y La Mojada.

Asimismo, los programas en papel —tanto en edición de bolsillo como en formato estándar— ya se pueden recoger en el consistorio toresano.

Dentro del nutrido programa festivo, uno de los grandes platos fuertes volverá a ser la emblemática 'Noche Flamenca', que se celebrará el próximo 29 de agosto en el patio de la Cafetería Bar San Francisco.

La concejala de festejos, María Velasco ha elogiado el "sobreesfuerzo" de la organización por consolidar un evento que año tras año roza el lleno absoluto: "La gente sale muy contenta y los datos nos avalan, todos los años hay llenazo.

Agradecemos siempre la colaboración del establecimiento tanto para la cita flamenca como durante todas las fiestas", subrayó el edil durante la puesta de largo del cartel.

Por su parte, desde la organización e impulsores de la cita han resaltado que el festival reúne a "lo mejor del panorama nacional", equiparable a los mejores carteles de Andalucía o Madrid.

El cartel de esta edición contará al cante con figuras de la talla de Ezequiel Benítez, Samuel Serrano y la joven promesa María Jesús Bernal, mientras que en el toque estarán referentes de la guitarra como Antonio Carrión, José Gálvez de Jerez y Paco León.

"Cada año los artistas quieren venir a Toro porque hay un público que entiende de flamenco y un silencio que no se ve en ningún sitio", explicaron los promotores de la velada.

Las entradas para este evento de referencia ya se encuentran disponibles a un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla el mismo día del festival, que cuenta con el apoyo de firmas locales como Bodegas Ademán, Bodega Covitoro, Embutidos Ballesteros o Casquería Suso, presagiando una cita "apoteósica" para los amantes del arte jondo.