Zamora reconoce la hazaña de Martín Ramos: el alpinista que rozó los 7.000 metros en el Karakórum de Pakistán

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alonso y el alpinismo Martín Ramos. Ayto. Zamora.

Saber cuándo retirarse a tiempo es la decisión más difícil y sabia en la alta montaña, un gesto que ha querido reconocer de manera pública el Ayuntamiento de Zamora.

El alpinista y bombero zamorano Martín Ramos ha vuelto de Pakistán tras pasar 40 días rozando el cielo en la cordillera del Karakórum, donde se quedó a las puertas del Campo 3 del Gasherbrum I, a casi 7.000 metros de altitud.

Acompañado por el concejal de Deportes, Manuel Alonso, Ramos ha hecho balance de una expedición marcada por la prudencia y la máxima exigencia.

El punto de inflexión llegó el pasado 21 de julio.

Al mismo tiempo que la nieve se volvía cada vez más peligrosa e inestable y el tiempo empeoraba a pasos agigantados, el equipo prefirió no jugársela: dieron media vuelta y organizaron la bajada con cabeza.

Pese a no haber coronado los 8.080 metros de la cumbre, el zamorano regresa con muy buenas sensaciones tras reencontrarse fuerte y motivado en los grandes gigantes del planeta después de varios años apartado de los techos del mundo.

En su regreso, Ramos también ha querido poner el foco en cómo está cambiando la alta montaña.

El escalador ha dejado una reflexión sobre la creciente masificación de los 'ochomiles', donde el tirón del turismo de montaña empaquetado por agencias y el postureo en redes sociales están desvirtuando por completo la esencia y el espíritu del alpinismo de toda la vida.