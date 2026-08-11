Zamora suministrará 1,5 millones de metros cúbicos de agua potable al año a los pueblos de su entorno

El concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido en rueda de prensa. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora tiene ya luz verde para empezar a enviar agua potable a ocho pueblos de su entorno.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha concedido un permiso provisional de seis meses para aumentar la captación del río Duero, un paso con el que se dará inicio al suministro en cuanto la empresa pública Somacyl termine de revisar las tuberías y dé el visto bueno.

El alcalde, Francisco Guarido, ha recalcado que se trata de un gesto solidario de la ciudad para echar una mano a estos municipios. La medida busca acabar con años de cortes, pozos contaminados por nitratos o arsénico y el habitual trasiego de camiones cisterna en los meses de más calor.

La potabilizadora de la capital va sobrada de margen: puede producir hasta 9,5 millones de metros cúbicos al año.

De esta manera, Zamora enviará algo más de 1,5 millones de metros cúbicos anuales a Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Morales del Vino, Roales, Valcabado, La Hiniesta y El Perdigón (incluyendo Tardobispo).

En el futuro se sumarían también Andavías y Monfarracinos, alcanzando un volumen total en red de 9,1 millones de metros cúbicos al año, la cifra límite que, según advirtió el regidor, puede asumir la planta sin comprometer su funcionamiento.

El régimen económico establece una tarifa a precio de coste de 0,37 euros por metro cúbico con IVA incluido, que se cobrará mediante Somacyl.

Los municipios receptores tendrán la obligación de equiparar sus ordenanzas fiscales a las de la capital zamorana y promover medidas de ahorro de agua, además de presentar un Plan contra las Sequías para optar a la concesión definitiva.

El convenio marco tendrá una vigencia de 25 años.

Por último, Guarido avanzó que en septiembre se someterán a pleno los documentos técnicos para unificar en un solo contrato los servicios de potabilización y depuración de la ciudad, integrando ya los consumos del alfoz.