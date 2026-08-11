Los pueblos de Zamora donde mejor puedes ver el eclipse solar: de una fortaleza medieval a los acantilados del Duero

La provincia de Zamora ultima todos los detalles para convertirse este miércoles 12 de agosto en un verdadero epicentro autonómico y mundial de la astronomía.

La sombra de la Luna borrará por completo la luz del Sol durante el atardecer, dejando una estampa que no se contemplaba en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

Ante la llegada masiva de aficionados, científicos y turistas, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un mapa de puntos clave para encauzar a las miles de personas que buscarán la mejor panorámica para presenciar un fenómeno que no volverá a repetirse en la zona hasta el año 2480.

El vicepresidente de la institución provincial y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, detalla el trabajo coordinado desde la Administración autonómica y local para habilitar espacios oficiales que garanticen la seguridad y la correcta atención de los asistentes.

Según explica a este medio el responsable institucional, "el Patronato provincial (de Turismo) está promocionando Benavente y Toro como lugares autorizados para la observación, que son los que pidieron los permisos a la Junta de Castilla y León para la observación de personas".

Cartel de actividades por el Eclipse Solar de la Diputación de Zamora. Diputación de Zamora.

A la hora de buscar la mayor duración de la penumbra, el mapa provincial dibuja diferencias claras entre comarcas.

López de la Parte señala que "luego, evidentemente, los sitios más idóneos para verlo en Zamora son el norte, todo el noreste de la provincia: Tierra de Campos, cerca de las Lagunas de Villafáfila, Villalpando, Villarrín de Campos y a Favila toda esa zona".

El eje central de esa franja se sitúa en la comarca benaventana, como enfatiza el vicepresidente:

"Pero como digo, toda la zona de tierra y los valles y la comarca de Benavente, fundamentalmente con el epicentro en Benavente capital, que es lo que hemos estado promocionando a lo largo del fin de semana. Es lo que hemos propuesto por la duración de más de un minuto, 20 segundos. Que es lo que tenemos".

Más allá del gran núcleo benaventano, la geografía zamorana ofrece otras alternativas oficiales y naturales de primer nivel.

En Toro, el emblemático Paseo del Canto se postula como un mirador privilegiado sobre la vega del Duero para seguir la fase completa, que roza el minuto de duración al filo de las ocho y media de la tarde.

Por su parte, la capital zamorana aporta rincones emblemáticos como el Castillo medieval del siglo XI, cuyas murallas y jardines ofrecen una vista limpia del horizonte oeste ideal para captar el eclipse a baja altura con el perfil románico de la Catedral en primer plano.

El recorrido por los miradores urbanos de la ciudad se completa con el histórico Puente de Piedra sobre el Duero y la orilla sur del río, desde donde se podrá contemplar la sombra proyectada sobre el contorno amurallado del casco antiguo.

Asimismo, el Mirador del Troncoso, en el extremo oriental de la zona alta, se perfila como un balcón tranquilo con amplias vistas hacia el noroeste.

Para quienes prefieran vivir la experiencia alejados del entorno urbano, los acantilados y balcones naturales del Parque Natural de Arribes del Duero en Fermoselle ofrecerán el marco perfecto para comprobar cómo la brusca bajada de luz y temperatura altera en directo el comportamiento de la fauna local.