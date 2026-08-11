Cuatro personas, entre ellas un bebé, heridas tras dar varias vueltas de campana en la A-52 y arder el coche

Ambulancia del 112 de Sacyl en una imagen de archivo. Ical

Cuatro personas, entre ellas un bebé, han resultado heridas este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 76 de la autovía A-52, a la altura de Palacios de Sanabria. En principio, ninguno de los ocupantes presenta heridas de gravedad.

El aviso del siniestro se recibió a las 12:01 horas, después de que un turismo sufriera una salida de vía y diera varias vueltas de campana.

Los cuatro ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos de Rionegro del Puente, la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

La intervención de los bomberos fue necesaria después de que el vehículo comenzara a arder, provocando también un pequeño incendio en algunos matorrales del entorno.

Por su parte, Sacyl desplazó recursos sanitarios para atender a los cuatro ocupantes del turismo, entre ellos un bebé.

Los primeros datos apuntan a que las lesiones sufridas no revisten gravedad.