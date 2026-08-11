Ya es oficial: 4 M€ en ayudas para crear empresas y generar empleo en 66 municipios zamoranos de La Raya

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora ha publicado este lunes la actualización de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas o proyectos empresariales de inversión en el ámbito territorial de la provincia de Zamora incluidos en el Plan Socioeconómico de La Raya.

Esta iniciativa, encaminada a dinamizar el tejido productivo y combatir la despoblación en el territorio transfronterizo con Portugal, cuenta con una dotación económica global de 4 millones de euros, financiada al 50 % entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora.

Los recursos de esta convocatoria se estructuran en tres anualidades concretas: 1.700.000 euros para el ejercicio 2025, 2.000.000 de euros para 2026 y los 300.000 euros restantes dirigidos a la anualidad de 2027.

El objetivo fundamental del programa es incentivar la creación de empresas, favorecer la inversión productiva, generar puestos de trabajo y asentar población en un ámbito geográfico compuesto por 66 municipios de la provincia de Zamora especialmente afectados por la sangría demográfica.

Para abarcar las distintas necesidades del tejido económico local, la convocatoria canaliza sus apoyos a través de cuatro vías de actuación diferenciadas.

En primer lugar, contempla subvenciones destinadas a complementar las ayudas otorgadas con posterioridad al 1 de junio de 2025 por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) para la creación de empresas.

En segundo lugar, se habilita una línea de refuerzo similar para proyectos empresariales de inversión cofinanciados con fondos europeos FEDER.

La tercera vía de financiación respalda proyectos de inversión orientados a la ampliación de plazas y capacidad en centros de servicios sociales y sanitarios, con especial atención al ámbito residencial y siempre vinculados a la creación de nuevos empleos.

Por último, la cuarta línea subvenciona iniciativas de creación, inversión o mejora en empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos del sector agroalimentario.

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas, personas jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que ejerzan o vayan a iniciar su actividad en cualquiera de las localidades incluidas en el anexo de las bases.

El plazo de presentación de solicitudes estará disponible desde el 7 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.

La tramitación podrá realizarse de forma presencial únicamente por parte de personas físicas, siendo obligatorio el uso del registro electrónico para el resto de los beneficiarios.

Según establece la publicación oficial, los gastos susceptibles de subvención deberán ejecutarse entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de abril de 2027.

El texto recoge asimismo los importes máximos realizables, los requisitos de concesión y las pautas de justificación específicas para cada una de las cuatro modalidades.

Los detalles completos de la convocatoria están disponibles para su consulta pública a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.