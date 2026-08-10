Zamora se prepara para un eclipse solar histórico con un autobús gratuito y un plan especial de seguridad

El teniente de alcalde y consejal de fiestas del Ayuntamiento de Zamora, David Gago y el concejal de Turismo, Cristoph Strieder. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado el dispositivo especial con motivo del eclipse total de Sol que se podrá contemplar en la ciudad el próximo miércoles 12 de agosto.

Los concejales de Promoción Económica, David Gago, y de Turismo, Christoph Strieder, han calificado este fenómeno astronómico de "acontecimiento histórico e irrepetible", al no preverse otro eclipse total visible desde la capital zamorana hasta el año 2480.

Ante la masiva llegada de visitantes internacionales y locales, el Consistorio desplegará un plan de movilidad, seguridad y cultura.

Para evitar el colapso del tráfico, el Ayuntamiento activará un servicio especial de autobús urbano gratuito entre las 19:00 y las 22:00 horas, con frecuencias de paso de entre 10 y 15 minutos.

Plano del recorrido del bus gratuito y dispositivo de seguridad. Ayto. Zamora.

La línea partirá de la Plaza de Alemania y recorrerá la ladera oeste de la ciudad mediante paradas estratégicas en Ronda de la Feria, Cuesta de la Morana, Polígono La Iniesta 1, Cardenal Cisneros y el cruce con La Iniesta 2, regresando por la Avenida de Galicia.

Las autoridades aconsejan dejar el coche particular en casa y utilizar los aparcamientos disuasorios en los polígonos industriales La Iniesta 1 y 2. Asimismo, la Cuesta de la Lobata quedará restringida únicamente a residentes y se desaconseja acudir a zonas de visibilidad reducida como el Castillo.

El operativo se completará con retenes de la Policía Municipal y Bomberos distribuidos por el Alto de Valorio y el barrio del Obelisco, mientras que los hoteles de cuatro estrellas rozan el 100% de ocupación por la llegada de turistas, principalmente de Norteamérica.

Y para cerrar la jornada, la Plaza Mayor acogerá a las 21:30 horas un concierto gratuito de la cantante Carmen Cuevas y el pianista Mario Hernández.