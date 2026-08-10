Rescatan a dos hombres atrapados tras un accidente de tráfico en la A-52 en Zamora

Dos hombres han resultado heridos en la madrugada de este lunes, 10 de agosto, tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico al salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaban por la autovía A-52, a la altura del municipio zamorano de Vega de Tera.

El siniestro se produjo sobre las 03:48 horas en el kilómetro 42 de la citada autovía, en sentido Benavente.

A esa hora, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la alerta sobre el vuelco del vehículo, indicando que sus dos ocupantes permanecían atrapados en el interior de la furgoneta, aunque conscientes.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del Parque de Bomberos de Rionegro del Puente —dependientes de la Diputación de Zamora— y un dispositivo de Emergencias Sanitarias (Sacyl), compuesto por una Unidad Medicalizada de Emergencia, una ambulancia de soporte vital básico y personal médico de Atención Primaria.

A su llegada, los bomberos procedieron a la excarcelación de los ocupantes y a la extracción mediante tablero espinal de uno de ellos.

Tras ser rescatados y atendidos in situ, los sanitarios trasladaron a un varón de unos 50 años en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Benavente, mientras que el otro herido, de unos 60 años, fue evacuado en la UME al Complejo Asistencial de Zamora.

Los bomberos permanecieron en el punto realizando labores de aseguramiento del área y control de posibles derrames del vehículo, mientras la Guardia Civil mantuvo señalizada la zona durante la intervención.