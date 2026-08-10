Los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora rubrican la relevancia de la exposición de Las Edades del Hombre

Presentación de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Intervienen el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. JL Leal / ICAL

El jurado de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora concedió el Premio ‘Zamorano del Año’ a la exposición de Las Edades del Hombre, que celebró en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral de Zamora su vigésima octava edición, titulada ‘EsperanZa’, y que recibió la visita de cerca de 200.000 personas.

“Su celebración en Zamora ha supuesto un acontecimiento de extraordinaria relevancia, convirtiendo a la ciudad en un referente cultural y turístico, poniendo en valor la riqueza patrimonial, histórica y religiosa de la provincia”, según destacó el jurado.

“Este reconocimiento distingue la capacidad de Las Edades del Hombre de proyectar la imagen de Zamora dentro y fuera de nuestras fronteras y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de nuestro territorio”, añadieron.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, hizo hincapié en que los premios que concede la Fundación de la cooperativa de crédito “dan relevancia a personas y entidades que destacan y promueven lo que representa” la provincia de Zamora.

“Más de 200 entidades y personas han sido reconocidas en los años de andadura de los Premios. Todos los años, el elenco de premiados representa perfectamente a Zamora que se reconoce a sí misma. Es una forma de la Caja de devolver la fidelidad y lealtad que recibe”, apuntó el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

Premio Zamorana Ilustre

El Premio ‘Zamorana Ilustre’ le corresponde a Pilar Cisneros Sanabria, periodista nacida en Mahíde (Zamora) y quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Cadena COPE, en programas como ‘La gran manzana’, ‘La Mañana en Madrid’, ‘Mediodía COPE’, ‘La tarde’ y, en la actualidad ‘Herrera en COPE’.

El jurado de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora valora su “rigor, capacidad y cercanía para conectar con los oyentes”, que “le ha valido importantes reconocimientos profesionales’, entre ellos, la Antena de Oro de Radio, la Antena de Plata y el Premio Guillermo Marconi.

“A lo largo de toda su trayectoria, Pilar Cisneros ha mantenido un firme vínculo con Zamora, ejerciendo de embajadora de su tierra y contribuyendo a difundir su patrimonio, sus tradiciones y sus valores”, destacaron.

El Premio al Deporte, recae sobre María Prieto O’Mullony, que “representa la excelencia del deporte zamorano”.

María Prieto se formó en la cantera del Balonmano Zamora y ha construido una brillante trayectoria que la ha llevado a conquistar tres Ligas Guerreras Iberdrola, proclamarse campeona de los Juegos Mediterráneos con la selección española y representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Su carrera, marcada por el talento y la capacidad para sobreponerse a las lesiones, la convierte en una de las grandes embajadoras del deporte zamorano y en un referente para las nuevas generaciones”, anotaron.

Premio Social

Por su parte, Sanagua Aspace Zamora, recibe el Premio Social, en reconocimiento a más de tres décadas de “compromiso, profesionalidad y solidaridad” al servicio de quienes más lo necesitan.

“Fundada en 1994 por un grupo de familias que detecto la ausencia de recursos especializados para personas con parálisis cerebral en la provincia, Sanagua se ha convertido en un referente de atención integral, inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, recalcaron fuentes del jurado.

“Lo que comenzó como un innovador programa de hidrorehabilitación, ha evolucionado hasta ofrecer servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, atención psicológica, inserción sociolaboral, apoyo a familias y programas de ocio inclusivo”, enumeraron”.

El Premio Cultural reconoce el traje carbajalino como “una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de Zamora” y una de las indumentarias tradicionales “más reconocidas” en España.

El traje carbajalino, que hunde sus raíces en el siglo XVI, destaca por la riqueza de sus motivos florales, su intenso colorido y una minuciosa elaboración artesanal que ha pasado de generación a generación.

Ha obtenido un amplio reconocimiento internacional, incluido el máximo galardón en el I Festival Folclórico Mundial de Baviera (Alemania), en 1985.

Premio a la Vida Empresarial

El Premio a la Vida Empresarial recae sobre Anselmo Montero Bragado (Pinilla de Toro, 1932), de la gasolinera Morales, de Morales del Vino, como “ejemplo de cómo la constancia, el esfuerzo, la visión emprendedora y el compromiso” se convierte en un “legado” que perdura en el tiempo.

“Con apenas 23 años, inició su andadura como empresario al hacerse cargo de la concesión de gaseosas La Casera para la provincia de Zamora. A partir de un pequeño almacén, creó una sólida red de distribución basada en la cercanía, la seriedad y el compromiso con sus clientes”, según recoge la valoración del jurado.

“En 1967, inauguró Carbónica de Zamora, la fábrica de gaseosas La Casera, una empresa que dejó un imborrable recuerdo en varias generaciones de zamoranos. Participó en la creación de la fábrica de La Revoltosa, en Salamanca, y creó, en 1970, la estación de servicio Camino de la Plata, en Morales del Vino, que sigue siendo un referente, 50 años después”, relata.

En el mismo apartado, se reconoce a Andrés Tamame Martín y Juan Antonio Hernández Alejandro.

En la década de 1950, Andrés Tamame se convirtió en uno de los primeros en Zamora en ofrecer un servicio profesional de transporte.

Amplió la actividad en la década de 1970 con la creación de la agencia Viajes Sanabria, fundada por Juan Hermández y Manolo Tamame.

“Su trabajo contribuyó a que la provincia se conectara con nuevas experiencias culturales y turísticas, ampliando horizontes y fomentando el espíritu viajero de varias generaciones”, subrayan.

“El Premio a la Vida Empresarial reconoce la forma de entender la dedicación que han tenido durante estas décadas, al servicio de los zamoranos”, concluyen.

Concierto gratuito

Tras la entrega de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, en el recinto ferial de Ifeza, el viernes, 25 de septiembre, la Caja ha programado un concierto gratuito protagonizado por Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut. “Traemos a una artista relevante, que es una gran referencia para todos los públicos, con muchos grandes éxitos de la música en España que varias generaciones hemos cantado y bailado. Va a deleitar a todos los zamoranos y a quienes vengan de provincias limítrofes”, aseguró Narciso Prieto.

Además, actuarán Los Toreros Muertos, banda creada en 1984, con Pablo Carbonell a la cabeza. “También forma parte de varias generaciones, que hemos vivido nuestro ocio a través de su música”, apuntó el director de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La velada terminará con la macrodiscoteca de la empresa zamorana Alefrán, “con un gran despliegue de luces y sonido”.