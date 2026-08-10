Investigan la muerte de una bebé de tres meses en Toro y detienen a sus padres mientras se aclaran las causas

Toro permanece conmocionado tras el fallecimiento de una bebé de tan solo tres meses ocurrido durante la mañana de este domingo en un domicilio familiar de la localidad zamorana, según han confirmado fuentes oficiales a este medio.

Los servicios sanitarios tuvieron conocimiento de los hechos en torno a las 12.45 horas del domingo 9 de agosto, cuando se desplazaron hasta la vivienda familiar y comprobaron el fallecimiento de la menor.

Según la información trasladada a los agentes, un familiar que se encontraba al cuidado de la bebé manifestó que la pequeña habría fallecido durante la noche.

Las circunstancias de la muerte no pudieron determinarse inicialmente.

Al no poder certificarse en ese momento que se tratara de una muerte natural, se activó la Comisión Judicial, con la intervención de la jueza de guardia y el médico forense, además de efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

El levantamiento del cadáver se produjo a las 15.18 horas, después de que se llevara a cabo la correspondiente inspección ocular en el domicilio.

Tras esta actuación, la autoridad judicial ordenó la detención de los padres de la menor, a la espera de conocer los resultados de la autopsia y esclarecer las circunstancias que rodean el fallecimiento.

La autopsia se practicó durante la mañana de este lunes.

Los progenitores deberán comparecer mañana ante la autoridad judicial, mientras continúa abierta la investigación para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas concretas de la muerte de la bebé.

Las diligencias permanecen bajo secreto de actuaciones, por lo que por el momento no han trascendido más detalles sobre la investigación.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Toro, donde la noticia del fallecimiento de la pequeña ha generado consternación entre los vecinos.

La investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que, a la vista de las pruebas y del resultado de la autopsia, determine las actuaciones a seguir.