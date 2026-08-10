Carrozas, orquestas y grandes conciertos: la guía definitiva para no perderse nada de las fiestas de Toro

Toro se dispone a vestir sus mejores galas para rendir tributo a San Agustín y a la Virgen del Canto en un despliegue festivo que promete devolver a sus calles el pulso de la más pura tradición toresana.

Del 21 de agosto al 8 de septiembre, la ciudad zamorana hilvanará un programa denso y diverso donde el fervor popular, la afición taurina, la música y el reencuentro intergeneracional serán los auténticos protagonistas.

Aunque el ambiente irá caldeándose desde primeros de mes con propuestas culturales como la Noche Blanca del Patrimonio o la actuación de Mikel Erentxun, el estallido oficial llegará en la tarde del viernes 21.

Ese día, tras el estruendo de las bombas reales y la siempre refrescante cita de la Mojada, Josué Bermejo Temprano ofrecerá el pregón inaugural que abrirá de par en par las puertas de la fiesta, con el broche musical a cargo del grupo Despistaos.

El primer fin de semana de los festejos concentrará algunos de los momentos más aguardados por la vecindad y los visitantes.

La mañana del sábado arrancará al ritmo campero de los primeros toros para dar paso al habitual vermú festivo con Shuarma y al majestuoso Desfile de Carrozas, una de las muestras de arte popular más arraigadas de la localidad, previa a la verbena nocturna de La Huella.

El domingo amanecerá temprano con el sonido del aguardiente y el primer encierro tradicional urbano de novillos. Por la tarde, la histórica plaza de toros vestirá de luces para recibir a un cartel de auténtico lujo compuesto por El Cid, Emilio de Justo y Mario Navas, cerrando la velada con los acordes tributo a Héroes del Silencio.

A partir del lunes, el calendario abrirá paso a los días dedicados a los diferentes colectivos de la ciudad.

Las peñas tomarán el testigo en una jornada de hermandad marcada por los concursos de paellas y limonadas, la música de Sanguijuelas del Guadiana y la divertida verbena taurina de disfraces.

Los más pequeños tendrán su propio espacio con los encierros ecológicos y el espectáculo Toroprix, mientras que los mayores disfrutarán de juegos autóctonos y de la simpática Baby Run. Tampoco faltarán los recorridos cicloturistas por los barrios ni el tradicional manantial de la Fuente de Vino.

La festividad del patrón, el viernes 28 de agosto, concentrará la solemnidad litúrgica en la iglesia de San Julián de los Caballeros antes de que la emoción del Toro del Cajón y el concierto de Veintiuno dominen la jornada.

El Concurso Nacional de Cortes y los nuevos encierros urbanos completarán un intenso fin de semana que engarzará directamente con el Festival Internacional de Folklore y los actos solemnes en honor a la patrona.

La ofrenda floral, la Misa Mayor del 8 de septiembre y el retiro de banderas precederán al estruendo de la traca final, el adiós definitivo a unas fiestas que volverán a dejar huella en el corazón de Toro.