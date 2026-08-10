El ajedrez vuelve a las fiestas toresanas de San Agustín con el II Torneo Cabeza de Toro

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez y el representante del Club Deportivo Zamora Z Ajedrez durante la presentación del Torneo. Ayto. Toro.

El Seminario Menor de Toro acogerá el próximo sábado 29 de agosto el II Torneo de Ajedrez 'Cabeza de Toro', una cita enmarcada en el programa de las fiestas patronales de San Agustín.

Tras la buena acogida de la primera edición el año pasado, el Ayuntamiento de Toro y el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez vuelven a unirse para consolidar este evento en el calendario festivo y fomentar la afición al tablero en la localidad zamorana.

La competición se desarrollará en horario de mañana, entre las 10:30 y las 14:00 horas, bajo el reglamento oficial de la FIDE.

El formato de juego se disputará mediante sistema suizo a seis o siete rondas —según el número final de participantes— con un ritmo de 10 minutos más 2 segundos de incremento por jugada.

Cartel del Torneo de Ajedrez. Cabeza de Toro.

La prueba está abierta tanto a jugadores federados como a aficionados, con aforo limitado que se completará por riguroso orden de inscripción.

En el apartado de premios, la clasificación general repartirá trofeo y 100 euros al campeón, diploma y 65 euros al subcampeón, y diploma con 35 euros al tercer clasificado.

Además, se entregarán trofeos y distinciones específicas en las categorías por edades (Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12 y Supra-65), así como reconocimientos especiales para el mejor jugador local y la primera clasificada femenina.

Los interesados en participar podrán formalizar su registro hasta el 26 de agosto a través del formulario habilitado en la web oficial del club (`zamoraajedrez.es`).