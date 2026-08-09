La reflexión viral de Pablo: "Todos queremos un pueblo con vida, pero cuando llega el momento de gastar el dinero..."

Pablo Casas Pérez en su vídeo viral en el que comparte su reflexión sobre los pueblos en verano. Pablo Casas Pérez Facebook

Durante el verano, es habitual que los pueblos multipliquen su población. Muchos de los urbanitas optan en esta época por dejar atrás el estrés de las ciudades para desconectar en el mundo rural, rodeados de naturaleza y un ambiente cercano en el que todo el mundo se conoce.

Una vez pasa el periodo estival, los municipios vuelven a vaciarse y encaran meses de supervivencia para seguir resistiendo a la despoblación. En este contexto, una reflexión de un joven de Tábara (Zamora), llamado Pablo Casas Pérez, se ha hecho viral en redes sociales por su profundo mensaje y acumula más de 310.000 visualizaciones en Facebook y más de 900.000 en Instagram.

"Todos queremos un pueblo con vida, que haya bares, un supermercado y que las tiendas no cierren, pero cuando llega el momento de gastar el dinero...", comienza en su vídeo.

Y es que Pablo explica que, aunque en verano, especialmente agosto, su pueblo "está lleno de vida porque viene gente de fuera y por las calles hay niños", viene experimentando desde hace algunos años algo que "nunca entenderé".

"La bebida de la peña se compra fuera porque aquí vale un poco más, se piden cosas por Amazon por ahorrarse un par de euros y muchas veces se prefiere hacer botellón en lugar de consumir en los bares que están aquí todo el año", lamenta.

Paralelamente, desvela, que "nos quejamos de que el pueblo se está muriendo" cuando "un comercio cierra, un bar baja la persiana y hay menos negocios para colaborar con las fiestas".

Es a partir de este punto cuando invita a todos a cambiar la forma de comportarse, para hacer que los pueblos sigan siendo un lugar con vida y no terminen desapareciendo.

"Un pueblo no se mantiene vivo subiendo una foto a Instagram en agosto, se mantiene vivo apoyando a la gente que estamos aquí los 365 días del año", reivindica.

Para el joven de Tábara, "querer a tu pueblo no significa llevar el pañuelo de las fiestas, significa dejar el dinero en él cuando puedes hacerlo".

A pesar de que es consciente de que "a veces costará un poco, ese dinero no desaparece" porque "ayuda a que el año que viene puedas seguir tomando una cerveza en el bar, puedas comprar en el comercio y que las fiestas merezcan la pena".

"Los pueblos no se vacían de un día para otro, se vacían poco a poco cada vez que dejamos de apoyar al comercio", zanja el joven zamorano en su aplaudida reflexión viral compartida en redes sociales.