Toro escucha a sus jóvenes y logra una macrodiscoteca en tiempo récord: “Tenían la agenda cerrada para dos años”

No hay nada como escuchar a los jóvenes, que de esto saben de sobra. Así, el Ayuntamiento de Toro ha decidido ampliar el programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 con la incorporación de una macrodiscoteca en la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de agosto.

Se trata de una decisión que llega después de las protestas y sugerencias trasladadas por parte de numerosos jóvenes del municipio.

La nueva cita festiva será la Macrodiscoteca Escarlata, que comenzará a las 00:30 horas en la Estación de Autobuses, sumándose así a la programación oficial de las fiestas.

La decisión responde a los comentarios surgidos tras la presentación inicial del programa, en el que muchos jóvenes echaron en falta una actividad musical durante la última noche del fin de semana festivo.

Ante esta situación, el Consistorio optó, en tiempo récord, por modificar la programación e incluir este nuevo evento.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha explicado a este medio que el Ayuntamiento ha querido dar respuesta a una demanda que consideraban justificada.

"Algunos jóvenes protestaron porque no había música el último sábado por la noche. Los hemos escuchado y hemos añadido una macrodiscoteca al programa", señaló el regidor.

Rodríguez destacó además que la medida ha sido bien recibida por los vecinos, especialmente entre la población más joven.

La incorporación de la macrodiscoteca se ha conseguido en un tiempo récord pese a las dificultades para encontrar una formación disponible a estas alturas del verano.

"Hemos reaccionado muy rápido. En estas fechas muchas orquestas y espectáculos ya tienen la agenda cerrada, incluso para los próximos dos años, pero hemos conseguido encontrar una opción y añadirla al programa de fiestas", señaló.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta incorporación refleja su voluntad de mantener un diálogo constante con la ciudadanía y adaptar la programación cuando sea posible. De hecho, el anuncio se ha difundido bajo el mensaje

"Hemos escuchado a los jóvenes y por ello lanzamos esta novedad respecto a las Ferias y Fiestas de San Agustín. Porque vuestra opinión cuenta", poniendo el acento en la participación ciudadana.