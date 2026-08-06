Recepción por todo lo alto a la Banda de Música de Zamora en el Ayuntamiento tras triunfar en Países Bajos

Recepción en el Ayuntamiento de Zamora a la Banda de Música tras el campeonato en Países Bajos. Ayto Zamora

La Banda de Música de Zamora ha sido recibida por todo lo alto en el Ayuntamiento de la ciudad después de regresar del certamen internacional de Kerkrade (Países Bajos) con una más que destacable participación en la competición.

El Consistorio zamorano ha reconocido oficialmente a la agrupación, a sus familiares y al equipo directivo después de cosechar una Medalla de Honor con Distinción, la Mención de Honor a la mejor interpretación y el segundo puesto en la clasificación general de la World Music Contest.

Durante la recepción, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha subrayado el "orgullo" que implica para la ciudad contar con una institución musical de este calibre, destacando especialmente la juventud de sus componentes y el valor de la cantera local.

El encuentro también ha servido para que el Ayuntamiento de Zamora reafirmara su "compromiso" de continuar apoyando a la banda en sus próximos proyectos y competiciones internacionales.

Desde la dirección de la banda, Manuel López invitó a compartir este éxito con todos los habitantes de la ciudad y agradeció al Consistorio el apoyo logístico y económico para poder hacer posible este desplazamiento.

La Medalla de Honor con Distinción, el máximo galardón que han cosechado, será custodiada por la propia agrupación. El segundo puesto en la general fue posible gracias a la obtención de 95,33 puntos sobre 100 posibles.

Por último, la Mención de Honor fue otorgada a raíz de la interpretación de la obra libre 'La corrida de toros'. El directivo de la banda ha hecho hincapié en que más de la mitad de los 78 músicos desplazados proceden de la propia Escuela de Música de Zamora.

Un hito con el que ha pretendido destacar la labor no lucrativa de la institución en la formación pedagógica y en la transmisión de valores a través de la música.