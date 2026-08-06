En prisión tras retener durante dos días a su pareja y recorrer con ella varias provincias hasta ser arrestado en Zamora

Agente de la Guardia Civil de Zamora en una foto de archivo. GC

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja, mantenerla retenida contra su voluntad durante dos días y trasladarla por varias provincias antes de ser interceptado en las inmediaciones de la frontera entre Zamora y Portugal.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

La investigación comenzó el pasado 21 de junio, cuando la madre de la víctima acudió a dependencias policiales al recibir varias fotografías de su hija con graves lesiones en el rostro y un mensaje en el que pedía ayuda urgente y aseguraba temer por su vida.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda en coordinación con distintas unidades.

Durante las pesquisas, los agentes lograron contactar con el presunto agresor, quien llegó a manifestar que tenía intención de abandonar España junto a la víctima.

La investigación permitió reconstruir el recorrido del sospechoso, que salió de Madrid y atravesó las provincias de Ávila, Valladolid y Zamora.

Apenas un día después de la denuncia, los agentes localizaron su vehículo cerca de la frontera portuguesa, donde procedieron a detenerlo y a liberar a la mujer.

La víctima presentaba múltiples lesiones por todo el cuerpo, especialmente en el rostro, además de quemaduras en la cavidad bucal provocadas, presuntamente, con un cigarrillo.

Fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario. El detenido está investigado por los delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género.

El registro del vehículo permitió comprobar que el arrestado había comprado ropa para que la víctima se cambiara, ya que la que llevaba tenía manchas de sangre.

También adquirió agua y otros productos con los que, según la investigación, intentó limpiar de forma reiterada el rostro de la mujer para ocultar las evidentes huellas de la agresión.

En el coche, además, los agentes intervinieron un rollo de cuerda, otro de film negro y varios botes de limpia tapicerías.