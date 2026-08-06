El patrimonio, la cultura del tapeo y la oferta enoturística de Zamora convencen a los turoperadores alemanes

Turoperadores alemanes han visitado Zamora para articular una estrategia junto al Ayuntamiento para integrar la ciudad en los circuitos turísticos de Castilla y León y Portugal.

Con esta iniciativa, la Concejalía de Turismo del Consistorio zamorano pretende avanzar en su estrategia de promoción internacional, centrando los esfuerzos en el mercado alemán para incrementar la afluencia de visitantes de este país hacia la ciudad y el conjunto de la Comunidad.

A todo esto se suman diferentes acciones desarrolladas este año como reuniones con la prensa especializada en Berlín y la realización de seminarios web profesionales.

Los dos turoperadores, procedentes del norte de Baviera, han participado en este webinar y en el posterior concurso celebrado entre los participantes.

La prospección sobre el terreno busca integrar la oferta zamorana en los catálogos de viajes del operador alemán. Durante su estancia, Sabine y Werner Mattenheimer han conocido al concejal de Turismo, Cristoph Strieder.

Ambos agentes turísticos han valorado positivamente el carácter auténtico de la ciudad, alejado del turismo masificado de sol y playa. Han destacado la riqueza del patrimonio histórico de Zamora, la tranquilidad y la calidad de los servicios locales.

Pero también se han fijado en la excelencia de sus productos gastronómicos de 'kilómetro 0', entre los que han resaltado sus quesos, vinos y la cultura del tapeo.

La visita también ha incluido un recorrido técnico para descubrir la oferta enoturística de la Ruta del Vino de Zamora y el Observatorio Astronómico de Sobradilla de Palomares, respondiendo así al interés específico de los operadores por la observación astronómica y el astroturismo.

Tal y como ha explicado Strieder, la estrategia no concibe la ciudad de manera aislada, sino que se percibe como un enclave estratégico dentro de itinerarios territoriales más amplios que conectan Castilla y León con Portugal.

En este sentido, han abordado dos nichos con potencial alto de crecimiento en el mercado alemán. Por un lado la extensión de cruceros fluviales, trabajándose con fórmulas para conectar la consolidada oferta de cruceros del Alto Douro portugués con excursiones y estancias de varios días en Zamora o ciudades cercanas como Salamanca.

Por otro lado está el fomento del turismo de autocaravanas ante la alta demanda de los visitantes alemanes que buscan alternativas a las rutas costeras en otoño e invierno.

De esta forma, Zamora se ha situado como un destino predilecto gracias a su red de aparcamientos gratuitos para autocaravanas, próximos al casco urbano y la buena conectividad por carretera.