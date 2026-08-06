El ilusionismo y el mentalismo regresan a Zamora con las veladas de los enigmas y la élite de la magia de cerca
El Museo Etnográfico y el Castillo acogerán los espectáculos de pequeño formato durante los martes y sábados del mes, con entradas a un precio único de 10 euros.
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora ha presentado las nuevas ediciones de dos de las citas estivales más consolidadas de la ciudad: el XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca y las XI Veladas de los Enigmas Mentales.
Ambos certámenes, coordinados por Paco González, volverán a citar a lo mejor del ilusionismo y el mentalismo nacional e internacional durante este mes de agosto, manteniendo su apuesta distintiva por aforos reducidos y espectáculos para público adulto a partir de 16 años.
El XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca estrenará ubicación en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, con funciones fijadas a las 22:30 horas.
El cartel arrancará el martes 11 de agosto con Fer Nadal y Álex Louza, continuará el martes 18 con Miguel Ángel Gea y concluirá el martes 25 con el mago Román García.
Por su parte, el Castillo de Zamora acogerá las XI Veladas de los Enigmas Mentales, también a las 22:30 horas, con las actuaciones del mentalista Adolfo Masyebra el sábado 15 de agosto 'Abre los ojos' y de Manolo Talman el sábado 29 'Ven'.
Las entradas para todas las sesiones tienen un precio único de 10 euros y la venta anticipada ya se realiza en el Quiosco Felipe de la calle Rúa de los Francos.
En caso de no agotarse con antelación, las localidades restantes se pondrán a la venta en la taquilla de cada recinto una hora antes de que arranque la función.