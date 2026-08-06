El ilusionismo y el mentalismo regresan a Zamora con las veladas de los enigmas y la élite de la magia de cerca

Paco González, coordinador y Pablo Novo, concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora. Ayto. Zamora.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora ha presentado las nuevas ediciones de dos de las citas estivales más consolidadas de la ciudad: el XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca y las XI Veladas de los Enigmas Mentales.

Ambos certámenes, coordinados por Paco González, volverán a citar a lo mejor del ilusionismo y el mentalismo nacional e internacional durante este mes de agosto, manteniendo su apuesta distintiva por aforos reducidos y espectáculos para público adulto a partir de 16 años.

El XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca estrenará ubicación en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, con funciones fijadas a las 22:30 horas.

El cartel arrancará el martes 11 de agosto con Fer Nadal y Álex Louza, continuará el martes 18 con Miguel Ángel Gea y concluirá el martes 25 con el mago Román García.

Por su parte, el Castillo de Zamora acogerá las XI Veladas de los Enigmas Mentales, también a las 22:30 horas, con las actuaciones del mentalista Adolfo Masyebra el sábado 15 de agosto 'Abre los ojos' y de Manolo Talman el sábado 29 'Ven'.

Las entradas para todas las sesiones tienen un precio único de 10 euros y la venta anticipada ya se realiza en el Quiosco Felipe de la calle Rúa de los Francos.

Cartel XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca 2026. Zamora.

En caso de no agotarse con antelación, las localidades restantes se pondrán a la venta en la taquilla de cada recinto una hora antes de que arranque la función.