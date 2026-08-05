Dámaso, el guardia civil destinado en Zamora que ha matado a tiros a su exmujer en Llanes: "Era reservado"

Presencia policial en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Llanes, este miércoles EFE/Paco Paredes

Dámaso, un guardia civil de 49 años destinado en la Comandancia de Zamora, ha matado este mediodía a su expareja Laura, otra agente de 50 años destinada en Llanes (Asturias), tras irrumpir en el cuartel y disparar directamente contra ella.

El agresor también ha fallecido tras ser abatido por otros agentes después de que en su huida abriera fuego contra otros compañeros.

En el tiroteo también ha resultado herido grave un teniente, que trató de repeler la agresión.

El crimen machista ha ocurrido sobre las 13:30 horas, cuando el agresor, destinado en el Servicio Cinológico de Zamora , ha entrado a la zona de oficinas del cuartel y ha disparado contra su expareja, con la que tenía tres hijos.

Según ha podido saber este medio, Dámaso, de origen gallego, llevaba cerca de una década dedicado al adiestramiento de perros en la búsqueda de estupefacientes, en la Comandancia de Zamora, donde llegó sin su familia y poco después se divorció.

Compañeros del cuerpo de la Guardia Civil han señalado que el trato con sus compañeros era “normal y corriente”, aunque sí que destacan su carácter “reservado”.

Tal y como informa El Español, a Dámaso se le impuso una orden de alejamiento de su exmujer, a la que se incluyó en el Sistema VioGén, a la espera de que se celebrara un juicio.

Fue condenado por violencia de género, pero no le expulsaron del Instituto Armado. Dámaso habría recurrido la sentencia, pero al no prosperar, se le iba a comunicar de manera inminente su inhabilitación profesional.