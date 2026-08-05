El Ayuntamiento de Zamora renueva el callejero del barrio de Olivares con 16 placas cerámicas hechas a mano

Nueva placa de cerámica en la calle Medidía del barrio de Olivares. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un nuevo paso en la dignificación del patrimonio urbano del barrio de Olivares con la colocación de 16 nuevas placas cerámicas artesanales en su callejero.

La actuación, que se enmarca dentro del proyecto participativo 'Cerámica de Olivares', busca poner en valor la tradición alfarera de la zona mediante la renovación de la señalética en espacios tan emblemáticos como la calle Cabildo, la calle Solana, la calle Mediodía o la plaza de San Claudio.

Las placas, de 60 por 45 centímetros, han sido elaboradas de forma totalmente manual mediante azulejos esmaltados a la manera tradicional en tonos azules y blancos.

Los diseños son obra del artista Víctor Hernández, quien ha creado composiciones exclusivas basadas en el nombre de cada vía e inspiradas en piezas históricas del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Imagen de la placa de la calle Solana. Ayto. Zamora.

El trabajo artesanal y de pintado ha corrido a cargo del maestro alfarero Ángel, de Cerámica Arbucala de Moraleja del Vino, dejando detalles de gran precisión como la figura del histórico barquero en la calle Solana o la fachada de la Catedral en la calle Cabildo.

Desde el Consistorio zamorano destacan que esta iniciativa tendrá continuidad en los próximos años hasta completar el pintado y colocación de placas cerámicas en la totalidad de las vías del barrio.

Asimismo, en las próximas semanas el proyecto sumará una nueva intervención con la instalación de un mural en mosaico elaborado de forma colaborativa por más de 50 vecinos de Olivares.