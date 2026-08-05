El Ayuntamiento de Zamora gestionará las zonas verdes de las travesías: "Con el Ministerio su estado no ha sido el deseable"

El Ayuntamiento de Zamora ha pasado a asumir la gestión y el mantenimiento directo de las zonas verdes de las travesías urbanas tras la última reunión mantenida con la Subdelegación del Gobierno.

La medida busca garantizar el buen estado de estos espacios ajardinados, cuya conservación dependía hasta el momento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"Es cierto que el estado de conservación de estas zonas durante el periodo en que su mantenimiento dependía del Ministerio de Transportes no ha sido el deseable", asegura el Ayuntamiento.

A lo largo de esta semana se han iniciado las primeras labores operativas en la parte baja de la avenida Cardenal Cisneros.

La planificación contempla avanzar de forma progresiva por el resto de este tramo para actuar posteriormente en la avenida de Requejo, implantando un esquema de mantenimiento continuo y periódico.

Los trabajos iniciales incluyen labores de siega y una revisión integral del sistema de riego automático, tras constatarse que diversos sectores contaban incluso con el suministro de agua cortado.

El consistorio reconoce que el estado de conservación de estas superficies no ha sido el deseable durante la etapa estatal, una circunstancia que la administración local había trasladado de manera reiterada.

Para subsanar estas carencias, los servicios técnicos de Obras, Parques y Jardines, junto con la Policía Municipal, han remitido sendos informes a la Administración central.

En ellos se detallan incidencias puntuales como la sustitución de vegetación seca y otras deficiencias que deberán quedar corregidas antes de proceder a la recepción definitiva de las obras.

Una transformación estructural de la red vial urbana

El Ayuntamiento subraya la profunda transformación estructural experimentada en las tres antiguas travesías, convertidas hoy en avenidas integradas en la trama urbana.

El proyecto ha permitido abrir nuevos trazados peatonales, como la conexión entre Casa Mohína y Cardenal Cisneros, renovar aceras, plantar cientos de árboles y arbustos e instalar nuevo mobiliario urbano.

Asimismo, la construcción de nuevas rotondas y los cambios de sentido han incrementado la fluidez del tráfico y han reducido la velocidad de circulación, corrigiendo situaciones de riesgo donde la Policía Municipal llegó a registrar excesos superiores a los 100 km/h en la avenida Cardenal Cisneros, según informa el consistorio.