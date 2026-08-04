Zamora se prepara para el eclipse total de sol con un amplio programa en Toro, Benavente y Porto

El diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, acompañado de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asesio Boyano, y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares. Diputación de Zamora

La provincia de Zamora se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los escenarios principales para presenciar el eclipse total de sol.

La Diputación Provincial, junto con los ayuntamientos de Benavente y Toro, presentó este lunes el programa de actividades organizadas para acompañar este fenómeno astronómico, que ha posicionado a la zona como un destino preferente para los aficionados al astroturismo.

Durante la presentación institucional, el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, explicaron que las zonas noreste y noroeste de la provincia registrarán una visibilidad excepcional.

En algunos puntos se alcanzará una franja de totalidad de más de 1 minuto y 20 segundos, muy cerca del máximo previsto para este evento.

Ante la previsión de que entre medio millón y dos millones de personas se desplacen a Castilla y León para seguir el eclipse, la provincia ha preparado espacios específicos y protocolos de acogida.

Los municipios de Toro y Benavente cuentan con la autorización formal de la Junta de Castilla y León para la observación directa al disponer de recintos adaptados para garantizar la seguridad y las condiciones logísticas.

A ellos se suma la localidad de Porto, recientemente reconocida con el sello de Reserva Starlight. En Porto las actividades darán comienzo el viernes 7 de agosto de la mano de la Fundación Starlight.

A lo largo de la mañana se instalará un planetario móvil y por la tarde se ofrecerá la charla informativa Todo lo que tienes que saber del eclipse, a la que seguirá una sesión de observación solar con gafas homologadas.

Por su parte, Benavente ha articulado su programación en torno al Paseo de la Mota.

La agenda arrancará el viernes 7 con cuentacuentos infantiles y charlas, continuando los días posteriores con talleres fotográficos, actividades gastronómicas y proyecciones de cine.

Entre los actos previstos destaca el espectáculo nocturno del sábado 8 de agosto, en el que 300 drones dibujarán figuras luminosas en el cielo inspiradas en el eclipse y la historia local, seguido de un concierto de La Última Legión.

El mismo 12 de agosto, día del eclipse, Benavente iniciará la observación guiada a las 19:00 horas y ofrecerá el festival musical Órbita Sonora, con actuaciones antes y después del momento cumbre a cargo de artistas como Lara Melero, Carmen Fernández, Lydia de Mena, Rocío Torio, The Crépitos y Miguel Álvarez.

Cartel de programación del eclipse solar Diputación de Zamora

En Toro, la actividad se concentrará durante la jornada del 12 de agosto en un espacio habilitado de 20.000 metros cuadrados.

El recinto abrirá sus puertas a las 19:00 horas con el reparto de material de protección. Tras la charla astroguía Historia de los eclipse, la fase de parcialidad comenzará a las 19:34 horas.

El eclipse total se alcanzará a las 20:30 horas y se prolongará durante aproximadamente un minuto en esta ubicación, acompañado por la música de la agrupación Tauri Tubae. El fenómeno concluirá su fase parcial a las 21:23 horas, minutos antes de la puesta de sol.

La propuesta cultural de la provincia se completa con el ciclo Conciertos bajo las estrellas.

Este programa llevará la música electrónica ambiental del Grupo Sintetizados a Granja de Moreruela el 9 de agosto y a Villalpando el 11 de agosto, mientras que el folclorista Luis Antonio Pedraza actuará en Benavente el día 10.

Desde la organización se recuerda la importancia de utilizar gafas homologadas para mirar al sol, las cuales se están distribuyendo a través del Patronato de Turismo y de los distintos ayuntamientos.

Asimismo, las autoridades recomiendan a los asistentes acudir provistos de agua suficiente para mantenerse hidratados, llevar ropa de abrigo o mantas si fuera necesario y respetar el entorno manteniendo limpios los espacios habilitados.