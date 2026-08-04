Toro anuncia la fecha de inicio y precios para la venta de entradas de la Feria Taurina de San Agustín 2026
Los precios van desde los 5 a los 75 euros.
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El Ayuntamiento de Toro (Zamora) ha anunciado este martes, 4 de agosto, que la venta de entradas para la Feria Taurina de San Agustín arrancará el próximo 17 de agosto y se extenderá hasta el día 22.
Con este anuncio comienza la cuenta atrás para los festejos taurinos. La venta de entradas tendrá lugar en el hall del Consistorio toresano en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Desde la organización han querido recordar que no se habilitará la venta de entradas de forma online, siendo necesario adquirir todas las localidades de manera presencial.
Asimismo, podrá comprarse en este periodo del 17 al 22 de agosto el abono general para toda la feria. También han informado de que las taquillas estarán abiertas dos horas antes de cada evento taurino, facilitando la compra a quienes no hayan podido formalizarla previamente.
Los precios para este año son los siguientes:
Corrida de toros
Barrera sombra: 75 euros
Barrera balconcillo sombra: 75 euros:
General sombra: 55 euros
Sol: 45 euros
Jubilado sombra: 35 euros
Jubilado sol: 35 euros
Infantil: 20 euros
Concurso de cortes
Barrera sombra: 25 euros
Barrera balconcillo sombra: 25 euros
General: 20 euros
Infantil: 10 euros
Verbena taurina, toro prix y fuente del vino
General: 12 euros
Infantil: 5 euros (por festejo)
Abono general: 63 euros