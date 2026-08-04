Toro anuncia la fecha de inicio y precios para la venta de entradas de la Feria Taurina de San Agustín 2026

El Ayuntamiento de Toro (Zamora) ha anunciado este martes, 4 de agosto, que la venta de entradas para la Feria Taurina de San Agustín arrancará el próximo 17 de agosto y se extenderá hasta el día 22.

Con este anuncio comienza la cuenta atrás para los festejos taurinos. La venta de entradas tendrá lugar en el hall del Consistorio toresano en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Desde la organización han querido recordar que no se habilitará la venta de entradas de forma online, siendo necesario adquirir todas las localidades de manera presencial.

Asimismo, podrá comprarse en este periodo del 17 al 22 de agosto el abono general para toda la feria. También han informado de que las taquillas estarán abiertas dos horas antes de cada evento taurino, facilitando la compra a quienes no hayan podido formalizarla previamente.

Los precios para este año son los siguientes:

Corrida de toros

Barrera sombra: 75 euros

Barrera balconcillo sombra: 75 euros:

General sombra: 55 euros

Sol: 45 euros

Jubilado sombra: 35 euros

Jubilado sol: 35 euros

Infantil: 20 euros

Concurso de cortes

Barrera sombra: 25 euros

Barrera balconcillo sombra: 25 euros

General: 20 euros

Infantil: 10 euros

Verbena taurina, toro prix y fuente del vino

General: 12 euros

Infantil: 5 euros (por festejo)

Abono general: 63 euros