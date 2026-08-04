Luz verde del Ayuntamiento de Zamora para la rehabilitación por 4,3 millones de euros del deteriorado Puente de Hierro

Pablo Novo, concejal de Obras, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Deportes Manuel Alexandre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del día de hoy. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un impulso definitivo al cuidado de su patrimonio con la puesta a punto de una de las arterias más emblemáticas de la capital.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la reforma integral del histórico Puente de Hierro, un proyecto que roza los 4,4 millones de euros financiados íntegramente con recursos municipales y que se convierte en una de las mayores obras licitadas en la ciudad en los últimos años, con un plazo de ejecución de un año y medio.

El paso del tiempo y la inevitable oxidación han hecho mella en esta estructura centenaria, levantada en 1900, que no se sometía a un lavado de cara profundo desde hace más de un cuarto de siglo.

Las grietas y el desgaste afectan ya tanto a la armadura principal como a las pasarelas, lo que hacía urgente una intervención de calado.

Para no trastocar el día a día de los vecinos, el alcalde, Francisco Guarido, ha recalcado que los trabajos se han planificado al detalle para no cortar en ningún momento la circulación sobre el río Duero.

La solución pasa por mantener siempre operativo un carril para los coches y habilitar el otro para el paso de peatones, garantizando así la conexión diaria entre ambas orillas.

Imagen del plano explicativo de las obras de rehabilitación del puente sin que afecte al tráfico rodado y peatonal. Ayto. Zamora.

El plan cuenta con todas las bendiciones de la Confederación Hidrográfica del Duero y de Patrimonio.

Precisamente para proteger el río y cumplir a rajatabla con las exigencias medioambientales, los obreros trabajarán dentro de un contenedor hermético que envolverá la estructura como un sándwich, evitando que caiga al agua ni una sola gota de pintura o residuo durante las labores de limpieza del metal.

Sustitución de la pasarela de madera y descarte de la cubierta

Entre las principales innovaciones técnicas destaca la retirada definitiva del suelo de madera de la pasarela, que se sustituirá por una nueva estructura de hormigón mucho más sólida y de menor mantenimiento.

Además, las protecciones laterales se elevarán hasta los 1,10 metros para adaptarse a la normativa de seguridad en desniveles superiores a cinco metros.

Guarido ha aclarado también que los técnicos han descartado cubrir la pasarela —petición trasladada por diversos sectores ciudadanos y políticos— por motivos de seguridad estructural ante el empuje del viento en un viaducto de 126 años, así como por las restricciones patrimoniales que impiden añadir elementos ajenos a una infraestructura protegida.

El cronograma prevé aprobar el expediente de contratación e incorporar el crédito en septiembre, publicar los pliegos en otoño e iniciar las obras a principios de 2027.

Más de 1,3 millones para los campos de fútbol municipales

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado una importante batería de inversiones deportivas que supera los 1,3 millones de euros destinados a la mejora de la red de campos de fútbol de la capital.

El concejal de Deportes, Manuel Alonso, ha confirmado el inicio inminente de dos obras clave durante este mes de agosto:

A lo largo del mes arrancará la renovación de su césped artificial, con un presupuesto adjudicado de 413.093 euros (un 25 % menos respecto al precio de licitación) a la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A. Con un plazo de tres meses, está previsto que los trabajos concluyan en la segunda quincena de septiembre.

Comienza también, la tramitación final para la construcción de un nuevo campo de Fútbol 11 (105 x 65 metros), adjudicado por 911.004 euros a Alvac S.A. La instalación dispondrá de graderío cubierto de tres niveles, iluminación LED de 10 metros, riego automático y vallado de seguridad de 6 metros.

Para paliar el impacto de las obras en la pretemporada y el inicio de las ligas, Deportes habilitará hasta seis campos alternativos, agradeciendo la colaboración del C.D. Villaralbo, la Dirección Provincial de Educación, el CEIP, la Universidad Laboral y la asociación vecinal de Pinilla por la cesión y disponibilidad de sus instalaciones.

Finalmente, Alonso ha avanzado proyectos futuros como el campo de Fútbol 7 en los terrenos del Seminario, el campo de césped artificial en el Tránsito, la reforma eléctrica del Estadio Ruta de la Plata (cercana al millón de euros) y el inicio de gestiones para adquirir parcelas anexas al estadio dedicadas a futuros campos y aparcamientos.