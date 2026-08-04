3.000 hamburguesas de carne sayaguesa: la cita gastronómica y musical que no te puedes perder en Villar del Buey

Villar del Buey ya lo tiene todo listo para convertirse este jueves, 6 de agosto, en el epicentro del buen comer en Sayago.

Vuelve la Burger Fest 2026, una cita que arranca a las 18:30 horas y que promete una tarde-noche redonda reuniendo lo mejor de la tierra: puestos de artesanía, ambiente familiar, actividades para pequeños y mayores y mucha música en directo.

El indiscutible protagonista de la fiesta será la hamburguesa de carne de raza sayaguesa, una joya gastronómica local que las manos de Malambo's se encargarán de dorar a la parrilla desde las siete de la tarde.

Eso sí, para probarlas no habrá que despistarse: se van a preparar exactamente 3.000 unidades y, en cuanto se venda la última, se acabó.

Desde la organización ya avisan de que se espera un lleno hasta la bandera, así que lo ideal es ir con tiempo para no quedarse con las ganas.

Pero en Villar del Buey habrá plan más allá del plato.

Cartel del Burguer Fest 2026. Villar del Buey (Zamora).

El recinto se vestirá de gala con una feria de artesanos zamoranos, la entrega de premios del Concurso Morfológico de Raza Sayaguesa y la potente propuesta musical del grupo de rock Almaraz a las 21:00 horas, rematada por las sesiones de DJ Chechu.

Para coronar la noche, a las 23:30 horas llegará uno de los momentos más esperados y divertidos con el célebre Concurso Zampón de Sayago, además de un toro mecánico que pondrá a prueba el equilibrio de los más atrevidos.