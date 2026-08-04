La Diputación de Zamora estrena la red Iberlobo On Bike con una ruta transfronteriza gratuita el 9 de agosto

La Diputación de Zamora se ha propuesto borrar los mapas y convertir La Raya en un gran escenario al aire libre para disfrutar sobre dos ruedas.

El próximo 9 de agosto, la frontera entre España y Portugal se transformará en una fiesta del deporte y la naturaleza con una ruta cicloturística totalmente gratuita de 22 kilómetros entre la localidad portuguesa de Vimioso y la zamorana de Trabazos.

Una cita que sirve además de carta de presentación para el proyecto transfronterizo Iberlobo On Bike y que rematará por todo lo alto con la música en directo del grupo 'Haciendo el Indie'.

La propuesta invita a pedalear sin prisas por paisajes de postal, recorriendo antiguos caminos de arrieros y contrabandistas que hoy unen a ambos países en torno al turismo de naturaleza.

Para facilitar las cosas, la organización ha dispuesto un autobús que saldrá a las 16:30 horas desde Trabazos para llevar a los ciclistas hasta el punto de partida en Vimioso, desde donde se dará la salida a las 17:30 horas.

Mientras los participantes completan el recorrido para regresar sobre las 19:30 horas, Trabazos calentará motores desde las 18:00 horas con actividades para todas las edades, creando el ambiente perfecto hasta que la música tome el relevo al caer la noche.

Apuntarse no cuesta un solo euro, pero como el número de plazas es limitado, conviene darse prisa y reservar plaza a través de la plataforma SmartChip.

Esta pedalada de verano será solo el primer paso, ya que la intención es devolver la visita en otoño con una nueva marcha que hará el camino a la inversa, saliendo de Trabazos con rumbo a tierras portuguesas.

La iniciativa forma parte del programa europeo Iberlobo On Bike, impulsado con fondos del plan de cooperación Interreg España-Portugal, que busca exprimir el potencial del cicloturismo para llenar de vida, actividad y visitantes los pueblos del entorno rural a ambos lados de La Raya.

Cartel de la Ruta Transfronteriza. Diputación de Zamora.

Su meta es consolidar Zamora y la comarca de Trás-os-Montes como un referente del cicloturismo de la Península Ibérica.

Para ello, el proyecto ha desplegado una extensa red de 98 itinerarios vertebrada por una gran ruta circular de 592 kilómetros con origen y fin en Fermoselle, además de contar con seis centros de acogida o 'Hub' en Fermoselle, Sanabria, Trabazos, Bragança, Miranda do Douro y Vimioso dotados de servicios de mantenimiento y primeros auxilios para los corredores.