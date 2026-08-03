Un virulento incendio en una planta en Roales provoca una densa columna de humo y un gran despliegue de medios

Un aparatoso incendio en una planta de tratamiento de residuos ha sobresaltado este mediodía a la comarca de Tierra del Vino. El fuego se ha originado a las 13:44 horas en unas instalaciones ubicadas en la carretera de Valcabado, dentro del término municipal de Roales del Pan, provocando una densa columna de humo y la rápida intervención de un amplio dispositivo de seguridad.

Por fortuna, no se han registrado heridos ni daños personales.

La espectacularidad del siniestro ha generado una gran alarma entre los vecinos de la zona y los conductores que circulaban por la vía cercana, lo que se ha traducido en casi cuarenta llamadas de aviso al centro de emergencias 112 de Castilla y León en apenas unos minutos.

Ante la gravedad del aviso y por tratarse de un recinto industrial, la sala de emergencias ha movilizado de inmediato a la Guardia Civil y a las dotaciones de los Bomberos del parque Centro de la Diputación de Zamora para sofocar las llamas.

Según fuentes oficiales, enseguida se avisó preventivamente a la empresa suministradora NEDGIA Gas y se ha informado al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Dada la naturaleza del recinto, la Junta de Castilla y León ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil para supervisar la evolución de los trabajos y garantizar la seguridad en el perímetro, mientras los efectivos de bomberos continúan trabajando en el lugar para dar por controlado y sofocado el incendio.