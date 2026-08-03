La Diputación media con Aralia para que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio cobren en agosto la subida del 7 %

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acompañado por el vicepresidente segundo de Política Social y Familia, Ramiro Silva, y el secretario general de UGT Servicios Públicos en Zamora, Raúl Castaño. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha logrado desencallar el conflicto laboral que mantenía la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio con la empresa concesionaria, Aralia Servicios Sociosanitarios.

Tras la mediación directa de la institución provincial, la compañía se ha comprometido a abonar el 7 % de subida salarial contemplado en el convenio colectivo, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Los pagos adeudados a los trabajadores se materializarán en la nómina de este mes de agosto o mediante una nómina complementaria antes de que finalice el mes.

El acuerdo se ha presentado en el Salón de Plenos de la Diputación en una comparecencia encabezada por el presidente provincial, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, y el secretario general de UGT Servicios Públicos en Zamora, Raúl Castaño Fernández.

El origen del conflicto se remontaba a principios de año, cuando las trabajadoras —un colectivo mayoritariamente femenino— alertaron a la institución de que la empresa no estaba aplicando el incremento del 7 % fijado por convenio desde el 1 de enero de 2026.

Aunque en mayo la concesionaria comenzó a abonar un 2,7 %, la plantilla continuaba sin percibir el incremento completo, manteniendo una diferencia del 4,3 % pendiente que la firma justificaba en un proceso de arbitraje por descuelgue salarial.

Ante esta situación, la Diputación decidió tomar cartas en el asunto para exigir a la directiva de Aralia una solución inmediata.

Fruto de los contactos entre el equipo de gobierno provincial, la gerencia de la concesionaria y su Consejo de Administración, la empresa ha acatado la regularización de las tablas salariales.

Así, abonará los atrasos del 7 % completo correspondientes a los meses de enero a mayo, junto con la diferencia del 4,3 % pendiente a partir de mayo.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado que con este paso "la situación queda resuelta", aportando "certeza" tanto a los profesionales como a los más de 2.400 usuarios del medio rural que dependen de este servicio básico.

En total, la regularización beneficia a 496 empleados fijos, 48 temporales y 12 trabajadores que actualmente se encuentran en excedencia.

Por su parte, el representante de UGT, Raúl Castaño, valoró positivamente la resolución del acuerdo tras la inquietud generada en una plantilla que realiza un esfuerzo diario exigente y que a menudo implica largos desplazamientos por las carreteras de la provincia.

Aralia Servicios Sociosanitarios, actual prestadora de la prestación, es además la propuesta como adjudicataria del nuevo contrato que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Este próximo marco contractual tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otras dos anualidades, con un presupuesto previsto que alcanza los 48 millones de euros para los próximos cuatro años.