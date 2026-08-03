Cartel de lujo y solidaridad en Toro: El Cid, Emilio de Justo, Mario Navas y el toro de cajón marcan San Agustín 2026

La concejala de festejos, María Velasco; el vicepresidente de la asociación cultural del toro y su tradición; y el empresario de la empresa gestora de la Plaza de Toros, Francisco Javier Chacón y el exnovillero, José María "Pelines" en la presentación de los carteles taurinos de San Agustín 2026. EE.

Toro ya conoce los platos fuertes de su feria taurina para las inminentes fiestas de San Agustín. La presentación oficial de los carteles ha servido para certificar el entendimiento entre el Ayuntamiento de Toro, el tejido asociativo y la nueva empresa adjudicataria, Toros Puerta Grande, con un cartel estrella de máximo nivel que reunirá a Manuel Jesús "El Cid", Emilio de Justo y la joven promesa Mario Navas frente a astados de Manuel Blázquez.

Durante la presentación, la concejala de Festejos del consistorio toresano, María Velasco, ha subrayado el esfuerzo coordinado tras un relevo en la gestión de la plaza que requirió agilizar los tiempos:

"Ha habido un cambio en la empresa, Toros Puerta Grande este año con Javier Chacón a la cabeza, del cual solamente tengo buenas palabras por su disposición y su buen hacer", apunta la delegada de festejos.

"Se ha intentado mantener todo como estos años para que la ciudadanía, los voluntarios y la Asociación del Toro y su Tradición estén en sintonía con la empresa. Es muy importante que todos colaboremos para que los festejos salgan lo mejor posible", destacó la edil, pidiendo además "precaución a los aficionados" para disfrutar de unos festejos sin percances.

Por su parte, el empresario de la Plaza de Toros, Javier Chacón —al frente de una firma afincada en Valladolid y con 26 años de trayectoria directiva—, quiso agradecer el trato "exquisito" del Ayuntamiento y del equipo técnico del coso toresano, explicando la filosofía de una feria que busca mantener lo que ya funcionaba bien:

"He intentado no cambiar absolutamente nada. ¿Por qué vas a cambiar lo que funciona? Afronto esto con mucha responsabilidad porque Toro es una plaza muy importante".

A la hora de desgranar la corrida de toros de las fiestas, Chacón remarcó que el objetivo fue "combinar experiencia con juventud", uniendo "la experiencia y figura máxima de El Cid", el momento estelar de Emilio de Justo y la frescura de Mario Navas, "un torero muy querido en Valladolid y toda esta zona que acaba de quedar a punto de ganar la Copa Chenel".

Sobre los toros del hierro de Manuel Blázquez, de procedencia Núñez del Cuvillo, el empresario reconoció que "ha sido un milagro poder conseguirla por los tiempos, pero es una ganadería de garantía total y muy del gusto de Emilio de Justo".

Para evitar los fallos informáticos del pasado con la venta en línea y garantizar el acceso del público local, las entradas para la corrida saldrán a la venta física con al menos una semana de antelación en horario de mañana y tarde, manteniendo una amplia variedad de abonos, descuentos para jubilados y entradas infantiles.

Protagonismo para la calle y compromiso solidario

El festejo popular y de calle volverá a tener un peso primordial en el programa gracias al trabajo de la Asociación Cultural del Toro y su Tradición.

Su vicepresidente, Javier Díez, detalló la selección de las reses que protagonizarán el esperado encierro del toro de cajón: dos astados de las ganaderías de La Campana y La Victoria (procedencia Osborne), elegidos mediante votación en asamblea de la asociación local tras valorar una selección previa de siete toros.

A ello se sumará el desencajonamiento de una vaca donada por la empresa local Carlos García Energías Renovables.

En cuanto al acceso a la plaza para el evento del toro de cajón, el aforo se ha fijado en 2.500 localidades.

Tras verse obligados a incrementar el precio del pase en un euro por el aumento de los costes de permisos administrativos (fijando la entrada en 3 euros), la asociación ha anunciado que el beneficio neto recaudado tendrá un fin benéfico.

"Lo que resta de la entrada va a ser donado a la Fundación Personas", explicó Díez, agradeciendo al nuevo empresario el haber cedido de forma gratuita a su personal para la logística y la venta de estas entradas en las taquillas.