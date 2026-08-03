El Ayuntamiento de Zamora inicia la rehabilitación de la capilla de San Atilano

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado la rehabilitación de la cubierta de la capilla del Cementerio Municipal de San Atilano, unos trabajos que cuentan con un presupuesto base de licitación de más de 87.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo es acabar con las filtraciones de agua en el edificio, que afectaban a la estructura de madera, al techo interior y a la adecuada conservación del retablo de la capilla.

La actuación incluye el desmontaje de las tejas y de los elementos de madera deteriorados, conservando las cerchas principales que están en buen estado. Sobre ellas se instalará una nueva estructura de madera laminada, aislamiento, distintas capas de impermeabilización y una nueva cobertura de teja curva árabe envejecida, respetando así la imagen tradicional.

De la misma forma, se contempla también la renovación de los canalones y bajantes de aguas pluviales, que se ejecutarán en cobre, además de la reparación y pintura de las zonas afectadas del techo interior de yeso y cañizo.

Las obras se están llevando a cabo sobre una superficie aproximada de 150 metros cuadrados y no modificarán el volumen ni las características arquitectónicas de la capilla, integrada en un edificio protegido por el catálogo del PGOU de Zamora.

El concejal responsable de la actuación, Pablo Novo, ha resaltado que es una obra "necesaria para solucionar los problemas de filtraciones que existían y, con ello, evitar que el deterioro de la cubierta pueda seguir afectando tanto a la estructura del edificio como a los elementos que alberga en su interior".

En este sentido, ha añadido que los trabajos combinan "la mejora de la seguridad y de la impermeabilización con el respeto a la configuración tradicional de la capilla, manteniendo las cerchas que se encuentren en buen estado y recuperando la cubierta con materiales acordes con las características históricas del edificio".

De la misma manera, ha destacado que el mantenimiento de los edificios municipales exige "actuar sobre aquellos espacios que forman parte de la memoria y el patrimonio cotidiano de la ciudad".

"Por ello, con esta intervención no se trata únicamente de reparar una cubierta, sino de conservar adecuadamente un inmueble singular del cementerio de San Atilano", ha precisado.