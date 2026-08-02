Los veterinarios coinciden: "Es el momento de apoyar a los ganaderos tras el devastador incendio de Sayago"

El Colegio de Veterinarios de Zamora ha trasladado este fin de semana un mensaje de apoyo y solidaridad a los ganaderos afectados por el grave incendio forestal que desde el miércoles castiga la comarca de Sayago.

Un fuego que ya ha calcinado alrededor de 11.000 hectáreas y que mantiene en vilo a vecinos, profesionales del campo y servicios de emergencia.

La corporación veterinaria considera que, además de las enormes pérdidas ambientales y materiales, el incendio ha supuesto un duro golpe para numerosas explotaciones ganaderas, donde el bienestar de los animales, las instalaciones y el trabajo de toda una vida se han visto seriamente comprometidos.

Desde el Colegio recuerdan que el sector ganadero es una pieza clave para la economía de la provincia de Zamora, el mantenimiento del medio rural y la conservación del territorio.

Por lo que consideran fundamental respaldar a quienes están afrontando las consecuencias de esta emergencia.

"Queremos poner en valor la fortaleza y la capacidad de resiliencia del sector pecuario", señalan desde la Junta de Gobierno del Colegio, que ha reiterado la plena disposición de la profesión veterinaria para colaborar en todo lo necesario.

Los veterinarios ofrecen ayuda para recuperar las explotaciones

Los profesionales veterinarios aseguran que están preparados para contribuir a la atención sanitaria de los animales afectados, participar en la recuperación de las explotaciones ganaderas y facilitar el restablecimiento de la actividad una vez la situación quede controlada.

Asimismo, confían en que las administraciones articulen las ayudas necesarias para que los afectados puedan reconstruir cuanto antes sus explotaciones y recuperar la normalidad tras uno de los incendios más graves registrados en la provincia en los últimos años.

"En estos momentos de especial dificultad queremos enviar un mensaje de cercanía, reconocimiento y esperanza a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios", concluye el Colegio de Veterinarios de Zamora.



