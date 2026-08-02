Joaquín, el 'pastor galáctico': “Una de las mejores zonas para ver el eclipse en Zamora es la Tierra de Campos”

El inusitado interés provocado por la perspectiva de poder contemplar el eclipse solar total el próximo 12 de agosto ha repercutido drásticamente en las conversaciones de bar y las reservas hoteleras para la fecha.

Hay la necesidad de estar en primera fila para vivirlo y, en la época en la que vivimos, para contarlo y mostrarlo inmediatamente en las redes sociales.

Desde San Agustín del Pozo, una localidad de apenas 200 habitantes, a medio centenar de kilómetros al noreste de la capital zamorana, el astrónomo aficionado Joaquín Tapioles, más conocido como ‘El pastor galáctico’.

Lo tiene todo preparado en el observatorio astronómico Orión, que diseñó y construyó el mismo hace casi un cuarto de siglo, para observar, grabar y retransmitir el eclipse, esos instantes, que no pasarán de unos 80 segundos en la provincia de Zamora, según la zona, en los que el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y el satélite terrestre oculta al astro rey a la vista de los terrícolas.

En esta ocasión, resultan privilegiados los habitantes de territorios como Islandia, Groenlandia y, por supuesto, parte del noroeste de España.

Colaborador de la NASA

Joaquín Tapioles, ya jubilado, puede dedicar el tiempo que quiera a la observación astronómica sin quitarle el tiempo al sueño. Hasta hace unos años, compaginaba como podía su afición con la gestión de una explotación ganadera de más de 400 ovejas, lo que le obligaba a restar tiempo al descanso para centrar su atención en el firmamento.

El ‘pastor galáctico’ -como se le conoce desde hace un cuarto de siglo y como se le seguirá conociendo- pronuncia frases tan impresionantes como ‘cuando colaboro con la NASA’ con una despreocupación inquietante, como si fuera lo más normal del mundo.

“La NASA pidió, a través de su página web, colaboración a los aficionados cuando el Tempel 1 y colaboramos cinco o seis de toda España para dar medidas astrométricas, fotométricas y visuales”, explica, en referencia al cometa periódico de la familia de Júpiter descubierto el 3 de abril de 1867 por el astrónomo alemán Wilhelm Tempel.

El cuerpo celeste, conocido oficialmente como 9P/Tempel 1, suscitó una gran atención internacional cuando la NASA provocó que un proyectil de 370 kilos impactase con él, a 37.000 kilómetros por hora, el 4 de julio de 2005, en la misión espacial denominada ‘Deep impact’.

El impacto levantó una gran nube de polvo y hielo que permitió analizar los materiales primigenios del Sistema Solar.

“Les mandé un dibujo especial en el que se veía el movimiento del cometa en diez días y su posición. Ellos querían saber, después del impacto, si se había movido, si había subido mucho de brillo o desaparecido. Tenía que recibir el impacto a 37 kilómetros por segundo, a ver si se podía desviar un poco de su trayectoria pero el cometa ni se inmutó”, observa.

En la capital zamorana, la zona del Castillo se antoja un buen punto de observación del eclipse solar total.

Al margen de que sea un enclave en el que piense mucha gente y que pueda resultar menos cómodo o romántico, según los gustos e intenciones, coger sitio con tiempo y aguardar con paciencia para esa veintena de segundos en la que se podrá contemplar el fenómeno.

“La crisis total en Zamora capital será de unos 20 segundos, no más, por el rango de totalidad. Ya en Salamanca, no lo ven. La meseta es una zona con garantías. Una de las mejores zonas de la provincia de Zamora es la Tierra de Campos, donde corres menos peligro de quedarte sin verlo”, asegura.

En este contexto, Joaquín Tapioles recuerda que “la crisis se va a producir solo a nueve grados sobre el horizonte” y puntualiza: “La crisis total se va a producir a las 20.30 horas a nueve grados sobre el horizonte. Si hay árboles o si hay gente delante, será complicado”.

Como dicta la lógica, las mejores zonas para poder observar el eclipse son las que presentan un horizonte “completamente libre”, como ocurre en el mar y, en la provincia de Zamora, a falta de horizonte marino, buenas son las amplias llanuras de la Tierra de Campos.

Filtro especial

El día del eclipse total de Sol, Joaquín estará, a la hora señalada, en su observatorio, solamente con su familia. “No voy a dejar venir a nadie. Ni periodistas ni gente aficionada ni amigos. Es que sé lo que pasa: que, al final, lo ve todo el mundo menos yo”, advierte.

“Yo voy a usar un filtro especial para el telescopio y lo voy a transmitir a través de un refractor de 30 milímetros, que es un tubo guía y se ve perfectamente porque tienes que tener poca focal para que salga completo el Sol”, comenta.

No obstante, transmitirá el acontecimiento en directo a través de su canal de YouTube.

“Solo tienes que buscar ‘pastor galáctico’ y te sale. Lo anunciaré unos días antes. Lo retransmitiré desde que empiece la crisis, que es parcial, hacia las siete y media de la tarde, y hasta las nueve y pico, que estará ya a punto de ponerse el Sol”.

Al igual que han hecho las administraciones públicas, las autoridades sanitarias y los propios medios de comunicación, el ‘pastor galáctico’ hace hincapié en las advertencias a la hora de observar el eclipse para evitar problemas oculares que pueden ser irreversibles.

“Es uno de los mayores problemas. Mucha gente cree que no hace daño pero la luz ultravioleta es muy peligrosa. Hay que protegerse adecuadamente para evitar lesiones”, insiste, en alusión a las gafas certificadas según la norma internacional ISO 12312-2:2015 por el laboratorio europeo homologado CCQS.

Telescopios

El camino ha sido largo pero recorrido en un suspiro desde que Joaquín miraba al cielo estrellado de niño porque, por la noche, era un buen entretenimiento, hasta que identificó, ya de jovencito, la doble estrella de Mizar y Alcor, en la constelación de la Osa Mayor.

Desde entonces hasta sobrepasar la edad de jubilación, el tiempo ha transcurrido todavía de forma más rápida e intensa. Orión es su constelación favorita y, de hecho, da nombre a su observatorio y destaca su predilección por la nebulosa M42, la mayor de hidrógeno conocida.

Desde el primer aparato de observación, un catalejo, casi “de juguete”, hasta la actualidad, ha ido ampliando el equipamiento, pasando por telescopios con aperturas de 114 y de 300 milímetros, hasta llegar a 400 milímetros, un apartado de observación con montura de aluminio, base motorizada y construido, en gran parte, con sus propias manos.

Joaquín Tapioles habla con un conocimiento respaldado y reconocido por el código MPC, una acreditación especial concedida por el Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional, que sirve para identificar de forma única el lugar desde el que se realizan las observaciones y que es imprescindible para remitir datos oficiales de posición de cuerpos menores y que sean globalmente aceptados.

“Hice hace un par de años el examen desde mi propio observatorio. Me pidieron las medidas astrométricas de siete asteroides durante dos noches. Tienes que hacer fotografías y mandar las medidas. Ahora, en vez de siete, ya te piden las de catorce asteroides. Tienes que grabar con una cámara adecuada y hacer el seguimiento”, explica.

“Que el asteroide o el cometa no cambie de posición más de 0,30 segundos de arco. Eso es muy poco. La Luna tiene 30 minutos de arco. Cada minuto son 60 segundos de arco. Pues te exigen que la posición del asteroide esté fijada en un rango que no pase de 0,30 segundos de arco. A lo mejor sacas, 180 imágenes de un asteroide.

Cada imagen son dos segundos. Y las tienes que hacer durante cinco minutos seguidos. Después, las proceso con un programa informático”, apunta.

La cantidad de medios de comunicación provinciales, regionales, nacionales e internacionales que ha pasado por el Observatorio Orión, en San Agustín del Pozo, se cuenta por centenares, sin añadir jornadas, explicaciones a escolares y demostraciones, aunque no son muchos los paisanos de Joaquín que se han interesado por su condición de observador oficial de cuerpos celestes.

“La gente de aquí no se atreve a pedirlo, aunque yo, encantado de que vengan. He dado observaciones gratuitas al público para el Ayuntamiento y la asociación cultural”, indica.

En las sucesivas charlas con el ‘pastor galáctico’ durante las dos últimas décadas, la tecnología ha avanzado mucho y permite afinar la observación hasta límites inimaginables no hace tanto tiempo.

Tres eclipses

Joaquín Tapioles invita a contemplar, aunque solo sea durante unos segundos, el eclipse solar total y da un par de fechas para sustentar la propuesta. “El último que se pudo ver en España fue en 1912 y el siguiente, dentro de un año, aunque solo se podrá ver en parte del sur de España”, anota.

Según el Observatorio Astronómico, que opera bajo la dirección del Instituto Geográfico Nacional, el 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse, visible de forma total en el sur de España, el Norte de África y Oriente Medio, con una duración muy larga de la totalidad, y el 22 de julio de 2028, un tercero fenómeno de esas características, visible en el sur de Australia y Nueva Zelanda.