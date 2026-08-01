Las obras de la planta de biogás de Peleas se paran justo antes de la llegada de la protesta vecinal

Las obras de la planta de biogás que se construye en Peleas de Abajo Cedida

Las obras de la planta de biogás que se construye en Peleas de Abajo se detuvieron de forma repentina coincidiendo con la llegada de la marcha reivindicativa organizada este viernes por la Federación Zamora en Pie y la plataforma Avedillo en Pie.

Los participantes aseguran que durante toda la jornada anterior y a lo largo del mes de julio la actividad en las instalaciones había sido intensa, pero que, cuando alcanzaron el recinto, la maquinaria había dejado de funcionar y no quedaban operarios trabajando.

Este hecho ha despertado las sospechas de la plataforma, que considera llamativo que la empresa promotora conociera con antelación una movilización que no había sido convocada públicamente. "Quizá tengan más respeto a las asociaciones y vecinos que al propio Seprona", señalan desde Zamora en Pie.

Recuerdan que habían advertido en diversas ocasiones de los trabajos que, a su juicio, incumplían las condiciones impuestas por la Junta de Castilla y León sin que se hubiera impedido su ejecución.

En este sentido, la federación reclama explicaciones al subdelegado del Gobierno sobre la actuación de la Guardia Civil.

La marcha partió desde Santa Clara de Avedillo y recorrió los cerca de tres kilómetros que separan la localidad de la planta en construcción.

En ella participaron integrantes de Avedillo en Pie y vecinos de varios municipios de la comarca para denunciar la continuidad de unas obras que, según sostienen, vulneran el condicionante ambiental fijado por la Junta, que obliga a respetar el periodo de nidificación de las avutardas.

Los manifestantes también denuncian que durante los últimos días se habrían realizado labores expresamente prohibidas en una situación de alerta por riesgo extremo de incendios, entre ellas trabajos de soldadura, cortes de metal y el uso de diversa maquinaria susceptible de provocar un incendio.

Desde Zamora en Pie insisten en que las obras nunca debieron ejecutarse mientras siguieran vigentes tanto las limitaciones ambientales para proteger a las avutardas como las restricciones derivadas del elevado riesgo de incendios.

Mensaje para la Junta

Por ello, exigen a la Junta de Castilla y León que haga cumplir sus propias resoluciones y garantice el respeto a la normativa ambiental con el mismo rigor que aplicaría a cualquier otro promotor.

La federación sostiene además que la tramitación administrativa de este proyecto presenta "graves irregularidades", al haberse sometido a evaluación ambiental un proyecto que, según denuncia, ya estaba parcialmente ejecutado, una circunstancia que considera contraria a la Ley de Evaluación Ambiental.

Por este motivo, anuncia que trasladará estos hechos a los tribunales de justicia para que los responsables de la tramitación del expediente den las explicaciones oportunas.

Zamora en Pie afirma que, hasta ahora, han sido los propios vecinos quienes han asumido la vigilancia de las obras, documentando presuntos incumplimientos y forzando la intervención de las administraciones competentes. La organización asegura que mantendrá esa labor de seguimiento mientras considere que las administraciones no ejercen adecuadamente sus funciones.

Finalmente, la federación confía en que la Junta de Castilla y León actúe para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección del entorno, aunque advierte de que, si no se producen actuaciones, continuará impulsando todas las iniciativas administrativas y judiciales que estime necesarias.