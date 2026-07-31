Zamora destinará otros 1,7 millones del remanente a la Catedral, el casco histórico y nuevas obras

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora aprobó este viernes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, Cedida

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora aprobó este viernes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, un documento que refleja un superávit de 3,7 millones de euros tras un año en el que el Consistorio ejecutó inversiones por valor de 14,4 millones.

Con este resultado, el remanente de tesorería municipal alcanza los 62 millones de euros.

La sesión también sirvió para dar luz verde a una modificación de crédito de 1.767.791 euros que permitirá financiar distintas actuaciones con cargo al remanente.

La principal partida de los créditos extraordinarios, que suman 560.260 euros, se destinará a la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, para el que se reservan 500.000 euros.

En cuanto a los suplementos de crédito, por importe de 1,2 millones de euros, destacan varias actuaciones patrimoniales y urbanas. Entre ellas figura la instalación de un elevador en la Catedral, con una inversión de 426.122 euros, así como las obras previstas en el Centro de Interpretación de Ciudades Medievales, que recibirán 232.553 euros.

También se incluyen 120.000 euros para trabajos de pavimentación y construcción de escaleras en Peña Trevinca, además de partidas para completar el proyecto del carril bici de Cardenal Cisneros y para actuaciones de mantenimiento en distintas zonas verdes de la ciudad.

Durante la sesión plenaria también se aprobó la modificación del contrato de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales para incorporar el edificio del Banco de España al lote correspondiente a inmuebles municipales.

El Pleno comenzó con un minuto de silencio, ampliado finalmente a dos minutos, en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia de género durante el último mes.