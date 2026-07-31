La Diputación enseña a los zamoranos cómo actuar ante un incendio forestal para evitar errores que pueden costar vidas

Los grandes fuegos que vuelven a golpear a la provincia zamorana están dejando imágenes difíciles de olvidar como pueblos evacuados y miles de hectáreas calcinadas.

Pero también una enseñanza, que en una emergencia, saber cómo actuar puede ser tan importante como la rapidez con la que llegan los medios de extinción.

Con esa idea, la Diputación de Zamora ha puesto en marcha una campaña dirigida a toda la población para explicar de forma sencilla qué debe hacer cualquier vecino si un incendio forestal amenaza su municipio.

La iniciativa, elaborada por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, pretende que la ciudadanía conozca unas pautas básicas de autoprotección y evite comportamientos que pueden agravar la situación.

El mensaje se resume en cuatro recomendaciones. La primera es mantener la calma y seguir únicamente la información que difundan los canales oficiales, como el 112 Castilla y León, los servicios de emergencias o las administraciones competentes, dejando a un lado rumores y mensajes que circulan por redes sociales.

La segunda pasa por obedecer sin demora una orden de evacuación. Si las autoridades indican abandonar el pueblo, hay que hacerlo inmediatamente, siguiendo las rutas establecidas y llevando solo lo imprescindible.

Campaña de seguridad de la Diputación de Zamora. Cedida

En cambio, si la orden es permanecer confinados, la recomendación es quedarse en un lugar seguro, cerrar puertas y ventanas, impedir la entrada de humo y esperar nuevas instrucciones.

La cuarta advertencia va dirigida a una conducta que los bomberos siguen encontrando en muchos incendios: acercarse al fuego por curiosidad.

Además del peligro que supone para quienes lo hacen, la presencia de personas ajenas a la emergencia puede dificultar el trabajo de los equipos de extinción y bloquear los accesos que necesitan los vehículos de emergencia.

Carteles, vídeos y redes sociales

La campaña llegará a toda la provincia a través de distintos canales. La Diputación ya ha remitido a los ayuntamientos carteles con estas recomendaciones para que se coloquen en edificios públicos y espacios concurridos.

A ello se sumará un vídeo protagonizado por los propios bomberos del Consorcio Provincial, que explicarán de forma práctica cómo actuar en cada situación, además de una difusión continuada en redes sociales y medios de comunicación.

Más prevención y más medios

La campaña forma parte de la estrategia que la Diputación presentó para reforzar la protección frente a los incendios forestales en la provincia, un plan que combina actuaciones preventivas, apoyo a los ayuntamientos y renovación del parque móvil del Consorcio Provincial.

En los últimos meses se han ejecutado desbroces y anillos de seguridad alrededor de numerosos municipios mediante la colaboración con SOMACYL, se han reforzado las cuadrillas del Plan Montel, se ha elaborado una ordenanza tipo para facilitar la limpieza de solares y parcelas y se han redactado planes municipales de prevención para las localidades con mayor riesgo.

A ello se suma la incorporación de nuevas autobombas y un proceso de licitación, actualmente en marcha, por más de dos millones de euros para adquirir maquinaria forestal, vehículos de intervención, biotrituradoras y nuevo material de prevención y extinción.

Desde la institución provincial recuerdan que ninguna inversión será suficiente si la población desconoce cómo actuar durante una emergencia.

Por eso insisten en que seguir las instrucciones de los servicios de emergencias, evitar desplazamientos innecesarios y no poner en riesgo el trabajo de los bomberos son gestos que también contribuyen a salvar vidas y proteger los pueblos cuando el fuego amenaza.