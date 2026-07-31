Cubiertas, ventanas y accesibilidad: así serán las 58 obras que transformarán los colegios de Zamora este verano

Los colegios e institutos públicos de la provincia de Zamora aprovecharán el parón estival para someterse a una importante puesta a punto.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León invertirá este verano 1.995.598 euros en la ejecución de 58 actuaciones repartidas entre 38 centros educativos, con el objetivo de que el próximo curso arranque con instalaciones más modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

La inversión se divide en dos grandes bloques. Por un lado, 824.572 euros se destinarán a grandes reformas y proyectos específicos; por otro, 1.171.026 euros financiarán actuaciones de mejora general en colegios e institutos de toda la provincia.

Las obras incluyen intervenciones para mejorar la accesibilidad, reforzar la eficiencia energética, renovar instalaciones y aumentar la funcionalidad de los edificios.

Entre las actuaciones más destacadas figura la rehabilitación de la cubierta del IES Universidad Laboral de Zamora, con una inversión de 195.044 euros.

La mayor partida corresponde, sin embargo, al IES Claudio Moyano, donde se invertirán 331.491 euros en la adecuación de vestuarios y la renovación de techos y ventanas del pabellón deportivo.

A estas actuaciones se suman otros proyectos de relevancia, como la rehabilitación de la fachada, las ventanas y la cubierta del IES Río Duero; la ampliación del vestíbulo del IES La Vaguada para mejorar la accesibilidad y reorganizar espacios; y la rehabilitación de la envolvente del edificio del IES Arribes de Sayago, en Bermillo de Sayago.

En conjunto, estas cinco grandes intervenciones concentran una inversión de 824.572 euros.

Como es habitual, las obras se desarrollan durante los meses de verano para evitar interferencias con la actividad lectiva.

El objetivo es que alumnado y profesorado encuentren, a la vuelta de las vacaciones, centros con mejores condiciones de seguridad, mayor eficiencia energética y espacios más cómodos para el desarrollo de la actividad educativa.

Además de las grandes reformas, la programación contempla decenas de actuaciones de menor entidad, pero de amplio alcance, en centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Secundaria y Formación Profesional.

Los trabajos abarcan la renovación de cubiertas, la sustitución de ventanas y carpinterías, mejoras en instalaciones eléctricas y térmicas, adaptación de espacios, eliminación de barreras arquitectónicas y modernización de equipamientos.

En los colegios de Infantil y Primaria se llevarán a cabo actuaciones en municipios como Arcenillas, Benavente, Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, Coreses, Fuentesaúco, Toro y Zamora capital.

Entre las intervenciones previstas destacan la sustitución de ventanas en los CEIP Buenos Aires y Los Salados, de Benavente; el CEIP El Tera, de Camarzana de Tera; y el CEIP Nuestra Señora Candelaria, en la capital zamorana.

Especial relevancia tendrá también la actuación en el Centro de Educación Especial Virgen del Castillo, en Zamora, donde se invertirán 83.000 euros para mejorar la acometida eléctrica y los accesos, habilitar un aula de respiro, adaptar distintos espacios mediante la renovación de duchas y carpintería exterior y construir una nueva zona cubierta.