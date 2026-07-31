Caja Rural de Zamora adelantará sin intereses las ayudas a los afectados por el incendio de Sayago

Las personas y negocios afectados por el incendio que desde hace días golpea la comarca de Sayago, y especialmente el entorno de Fermoselle, podrán acceder a liquidez inmediata para hacer frente a los primeros gastos de recuperación.

Caja Rural de Zamora ha anunciado la puesta en marcha de una línea especial de anticipos que permitirá cobrar por adelantado las ayudas e indemnizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León.

La medida está dirigida tanto a particulares como a explotaciones agrarias, ganaderas, autónomos, comercios y empresas que hayan sufrido daños a causa del fuego. Además, podrá solicitarse independientemente de que los afectados sean o no clientes de la entidad.

Los anticipos se concederán al 0 % de interés y sin comisiones, una vez que la Junta haya reconocido la ayuda o indemnización correspondiente.

De esta forma, los beneficiarios no tendrán que esperar a que la Administración realice el pago para comenzar a reparar viviendas, recuperar explotaciones, reponer maquinaria o hacer frente a otros gastos derivados del incendio.

La iniciativa busca aliviar el impacto económico que está dejando uno de los incendios más graves registrados en la comarca en los últimos años, donde las llamas han afectado a viviendas, cultivos, explotaciones ganaderas, instalaciones, vehículos y negocios.

Desde Caja Rural de Zamora explican que el objetivo es ofrecer una respuesta rápida a quienes han visto alterada su vida o su actividad económica por el incendio.

"Ante una situación tan grave, nuestra prioridad es estar al lado de las personas afectadas y ofrecerles una respuesta útil e inmediata", señalan desde la entidad, que asumirá íntegramente el coste financiero de estos anticipos.

Las personas interesadas podrán informarse y tramitar la solicitud en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de Zamora, donde recibirán atención personalizada. La formalización de los anticipos estará condicionada a la acreditación de la ayuda o indemnización concedida por la Junta de Castilla y León y el importe dependerá de la cuantía finalmente reconocida.