El Ayuntamiento de Zamora alcanza una inversión récord de 14,4 millones y cierra 2025 con 3,7 de superávit

Francisco Guarido toma posesión como alcalde en la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Zamora JL Leal ICAL

El Ayuntamiento de Zamora cerró 2025 con una inversión municipal histórica de más de 14,4 millones de euros.

La cifra representa cerca del 20% del presupuesto total.

La Cuenta General del pasado ejercicio, que se presentará este viernes al Pleno, arroja además un superávit de 3,7 millones y un remanente de tesorería de 62 millones de euros.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha destacado que el balance es "muy positivo tanto para las arcas municipales como para la gestión de la ciudad".

También ha subrayado que 2025 fue el año de mayor inversión municipal de la historia de Zamora.

Parte de ese volumen inversor se apoyó en la captación de fondos europeos.

El Ayuntamiento recibió más de 1,6 millones de euros en 2025, que se suman a los 4,7 millones ingresados en 2024.

En conjunto, el Consistorio cifra en más de 6,3 millones los fondos obtenidos dentro de estos planes de inversión bianuales.

Las cuentas municipales reflejan también un superávit de 3,7 millones y un remanente de tesorería de 62 millones.

Bernardo sostiene que estas cifras permiten "afrontar el futuro con tranquilidad", mantener las inversiones y disponer de margen ante posibles imprevistos.

La Cuenta General sitúa además la recaudación en periodo voluntario en el 92,10%.

Tanto el IBI urbano como la tasa de basura superaron el 97% de recaudación.

El Ayuntamiento destaca igualmente la evolución de los tributos vinculados a la actividad económica respecto a 2019, el último ejercicio antes de la pandemia.

La liquidación del Impuesto de Actividades Económicas alcanzó los 3,55 millones de euros, un 36,51% más.

La tasa de terrazas llegó a casi 120.000 euros, con un incremento del 16,55%.

El ICIO superó los 906.000 euros, un 73,33% más.

Bernardo ha remarcado que estos aumentos se han producido sin modificaciones en las ordenanzas fiscales durante estos años.

A su juicio, los datos evidencian un incremento de la actividad económica y respaldan "un modelo de ciudad que está funcionando".