La oficina de relevo generacional de Zamora impulsa 56 proyectos en los seis primeros meses de 2026

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, y la presidenta de Tradecyl, Ana Vallejo, durante la rueda de prensa de este miércoles Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora y la Asociación de Personas Trabajadoras Autónomas y Autónomas Económicamente Dependientes de Castilla y León (Tradecyl) han hecho balance del trabajo realizado desde la oficina municipal de relevo generacional en el primer semestre de este año.

Durante la presentación, el concejal de Promoción Económica, David Gago, ha recordado que esta es "una iniciativa pionera implantada en la ciudad para garantizar la continuidad del tejido económico local y apoyar el emprendimiento".

Resultados del primer semestre

Entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026, la oficina municipal de relevo generacional ha mostrado una evolución que consolida el servicio a "velocidad de crucero".

La presidenta de Tradecyl, Ana Vallejo, ha dado las cifras de este período, en el que se ha asesorado y acompañado a un total de 88 personas, frente a las 69 atenciones realizadas en todo el año 2025.

A esta cifra hay que añadir el impulso al emprendimiento realizado, ya que se han abordado 56 proyectos, destacando una fuerte presencia del emprendimiento femenino, con 33 mujeres al frente.

Durante los primeros seis meses de 2026, un total de 32 personas se han acercado con la intención de optar a un traspaso, 22 por jubilación y 10 por otros motivos.

Vallejo ha destacado que ya se han firmado y materializado siete traspasos efectivos, cuatro establecimientos de hostelería, una academia de formación, un comercio en el centro urbano y un kiosco emblemático de Zamora.

A esta cifra hay que añadir que actualmente existen 11 negocios en fase de traspaso y se prevé que entre mediados de agosto y principios de septiembre abran sus puertas 4 negocios más, alcanzando los 15 traspasos en solo seis meses (cifra equivalente a la totalidad del año 2025).

Mediación activa, integral y cercana

David Gago ha destacado el valor de la puesta en marcha de la oficina de relevo generacional como un instrumento de cohesión social, colaboración e innovación comercial a través de la red Zamora Colabora.

El servicio no solo opera desde su sede en el Centro de Información Juvenil, sino que funciona como una oficina móvil y de mediación activa que acude directamente a las empresas, comercios, entidades bancarias y polígonos industriales.

Asimismo, la oficina realiza una labor clave en la atención a colectivos vulnerables y personas migrantes, facilitando la adaptación burocrática para la apertura de nuevos comercios y la generación de sinergias locales.

La presidenta de Tradecyl ha enfatizado que el relevo generacional responde a un compromiso tanto económico y territorial como social y emocional.

Durante su intervención ha explicado que la metodología de trabajo abarca un acompañamiento integral que incluye validación de la idea de negocio y elaboración del plan de empresa, asesoramiento y guía en la tramitación administrativa inicial.

También orientación para el acceso a ayudas y subvenciones, acciones formativas y talleres de fomento del emprendimiento, así como la difusión y colaboración con centros educativos y de Formación Profesional para conectar a nuevos titulados con negocios en fase de traspaso.