El eclipse total de Sol situará a Toro en el mapa astronómico de España con un gran evento en las Eras del Canto

La presentación ha sido a cargo de Carlos Rodríguez, alcalde de Toro y Kiko Cruz, presidente de la Asociación Toro MICE y uno de los organizadores del evento. Cedida

Las Eras del Canto de Toro acogerán el 12 de agosto una programación especial con motivo del eclipse total de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de las últimas décadas.

Podrá contemplarse desde la ciudad en unas condiciones especialmente favorables.

El Ayuntamiento de Toro, con la colaboración de la Diputación de Zamora, ha organizado una tarde que combinará divulgación científica, observación segura del eclipse y actuaciones musicales con el objetivo de acercar la astronomía al público de todas las edades y convertir este acontecimiento en una experiencia única para vecinos y visitantes.

La iniciativa ha sido presentada por el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y el presidente de la Asociación Toro MICE, Kiko Cruz, uno de los organizadores del evento, quienes destacaron el potencial de este fenómeno para proyectar la imagen de la ciudad como destino turístico y cultural.

La programación comenzará a las 19.00 horas con la apertura de puertas y la entrega de gafas homologadas para la observación del eclipse en la mesa de apoyo. A las 19.15 horas tendrá lugar una charla divulgativa dedicada a la historia de los eclipses, las medidas de seguridad para su observación y las diferentes fases del fenómeno astronómico.

El eclipse iniciará su fase parcial a las 19.34 horas, mientras que la totalidad está prevista para las 20.30 horas.

Durante aproximadamente 53 segundos, la Luna cubrirá completamente el disco solar, un momento excepcional que situará a Toro entre los mejores lugares de España para contemplar este fenómeno.

Programación Cedida

La jornada estará acompañada por la música del grupo Tauri Tubae, que ofrecerá dos actuaciones, antes y después de la totalidad del eclipse, a las 20.25 y a las 20.35 horas, respectivamente, creando una atmósfera especial en el instante más esperado de la tarde.

La fase parcial concluirá a las 21.23 horas y, apenas dos minutos después, comenzará la puesta de sol, poniendo el broche final a una jornada que unirá ciencia, cultura y música en un entorno privilegiado.

Según las previsiones astronómicas para Toro, el eclipse alcanzará una magnitud máxima de 1,00222 y una duración estimada de la totalidad de 53,3 segundos, unas condiciones que convierten a la localidad zamorana en uno de los enclaves más destacados para disfrutar de este acontecimiento.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la observación del eclipse deberá realizarse exclusivamente mediante gafas homologadas o sistemas de observación seguros, insistiendo en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar daños en la vista.