DIRECTO | Zamora también arde: incendio de nivel 2 en Fermoselle con cerca de mil personas evacuadas
Última hora del primer incendio grave en la provincia de Zamora.
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LAS CLAVES
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Situación actual del incendio de Fermoselle
Localidades confinadas : Fermoselle y Fariza
Localidades desalojadas: Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, y Muga de Sayago
Lugar evacuación de personas desalojadas.
-Polideportivo Bermillo
-Pabellón Fermoselle:
-NEUROCARE Zamora (personas residencia de Muga)
Carreteras cortadas: CL527 - ZAP2221 - ZAP2222.
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Los medios que trabajan en la extinción
Los medios que trabajan en la extinción se actualizan constantemente en Inforcyl. En estos momentos trabajan:
- 7 técnicos, 11 agentes medioambientales y celadores, 10 cuadrillas terrestres, 13 autobombas, 5 bulldozers, 12 helicópteros e hidroaviones. 8 equipos de bomberos y nodrizas de Diputación y otras administraciones locales.
Está previsto que se incorporen unidades de la UME y un convoy procedente de Cantabria.
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SItuación de las residencias de ancianos
Estos son los últimos datos que se tienen del incendio de Fermoselle.
El rápido avance del incendio de Fermoselle ha obligado a evacuar las localidades de Tudera, Badilla, Cozcurrita, Argañín y Muga de Sayago, incluyendo su residencia de personas mayores, con 54 evacuados a otras residencias de Zamora.
Además, se ha confinado Fariza, incluyendo su residencia de mayores.
La protección de estas instalaciones sensibles son objeto de una atención especial por parte de los medios de extinción.
Los evacuados se encuentran en el pabellón municipal de Bermillo de Sayago, unas 150 y 200 personas. La capacidad máxima preparada por Cruz Roja es de 270 camas.
Los residentes de la residencia de mayores de Fermoselle se encuentran provisionalmente en el pabellón municipal de esta localidad.
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El incendio obliga a evacuar 11 localidades y a confinar a los habitantes de otras dos
Desgraciadamente van subiendo los datos. El incendio forestal obliga a evacuar a los habitantes de 11 localidades, concretamente, Argañín, Badilla, Cibanal, Cozcurrita, Fornillos de Fermoselle, Mámoles, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Tudera y Zafara. Asimismo, permanecen confinados los vecinos de Fariza y de Fermoselle, según confirmaron fuentes de Protección Civil a Ical.
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Desalojo de más de 400 personas de ocho localidades.
El incendio de Fermoselle ha provocado el desalojo de más de 400 personas de ocho localidades.
La evacuación de las primeras localidades se ordenó a las 14.30 horas y, en estos momentos, permanecen desalojados Formariz, Zafara, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Cibanal -con el Cámping ‘Los Arribes’-, Palazuelo de Sayago.
También varias viviendas dispersas de la zona, incluyendo el establecimiento hostelero Las Tres Chimeneas, ubicado entre Formariz y Cibanal.
Además, se acaba de desalojar la residencia de personas mayores de Muga de Sayago, como se puede ver en las imágenes.
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300 evacuados en el Pabellón de Bermillo
Según informan fuentes oficiales, hay unos 300 evacuados en el Pabellón de Bermillo.
Además, una sección de Intervención en Emergencias Naturales de la UME con base en León, con 35 militares y 13 vehículos, se sumaron hoy a los trabajos de extinción del incendio forestal declarado pasada la una de la tarde en el término municipal de Fermoselle (Zamora).
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Punto de evacuación y de reunión
Según informan fuentes oficiales, el punto de evacuación y de reunión de las personas desalojadas es el polideportivo de la localidad de Bermillo de Sayago.
Además, el puesto de mando justo antes de la localidad de Fermoselle y en la explanada anterior a la localidad en el punto donde se sitúa la gasolinera Cepsa.
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Primeras imágenes del incendio en Fermoselle
El siniestro como se puede ver en las imágenes afecta a una superficie no determinada de arbolado, matorral, pasto y superficie agrícola.
De momento, los servicios de emergencia siguen presentes en la zona.
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Envío de mensaje de alerta a la población
Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil que se ha hecho llegar a los alrededores de Fermoselle para informar de los desalojos decretados de las localidades de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Mámoles, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle y Záfara hacia Bermillo de Sayago.
Desde el Centro insisten en que sigan las indicaciones del mensaje y llamen al 1-1-2 solo en caso de emergencias.
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Evacuación de cinco localidades
Protección Civil de Castilla y León ha ordenado la evacuación de cinco localidades del entorno de Fermoselle (Zamora) como medida preventiva ante la evolución del incendio forestal declarado en el municipio.
En concreto, los vecinos de Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle y Mámoles están siendo evacuados y trasladados a Bermillo de Sayago, donde se ha habilitado el dispositivo de acogida.
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Las causas todavía se desconocen
Las causas del incendio continúan sin determinarse y el fuego afecta, por el momento, a una superficie aún no cuantificada de arbolado, matorral, pastos y terrenos agrícolas.
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La Junta declara el Índice de Gravedad Potencial de nivel dos para el incendio forestal de Fermoselle (Zamora)
La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por el incendio forestal declarado este miércoles, a las 13.05 horas, en el término municipal de Fermoselle (Zamora), debido al grave riesgo que puede suponer para la población y para bienes no forestales.
En las labores de extinción participan un total de 35 medios, entre los que se encuentran tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres buldóceres, tres brigadas de refuerzo, dos técnicos y nueve agentes medioambientales, según informó la Administración autonómica.