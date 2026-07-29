DIRECTO | Zamora también arde: incendio de nivel 2 en Fermoselle con cerca de mil personas evacuadas

Estos son los últimos datos que se tienen del incendio de Fermoselle.

El rápido avance del incendio de Fermoselle ha obligado a evacuar las localidades de Tudera, Badilla, Cozcurrita, Argañín y Muga de Sayago, incluyendo su residencia de personas mayores, con 54 evacuados a otras residencias de Zamora.

Además, se ha confinado Fariza, incluyendo su residencia de mayores.

La protección de estas instalaciones sensibles son objeto de una atención especial por parte de los medios de extinción.

Los evacuados se encuentran en el pabellón municipal de Bermillo de Sayago, unas 150 y 200 personas. La capacidad máxima preparada por Cruz Roja es de 270 camas.

Los residentes de la residencia de mayores de Fermoselle se encuentran provisionalmente en el pabellón municipal de esta localidad.