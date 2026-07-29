Más de 1.400 alumnos zamoranos participan en el programa 'Conciliamos en verano' de la Junta

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, visita a los alumnos del programa 'Conciliamos en verano 2026' en el colegio Sancho II, este miércoles Junta de Castilla y León

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha visitado a los 393 alumnos que participan en el programa 'Conciliamos en verano 2026' en el colegio ‘Sancho II’ de la capital. Ha estado acompañado por la gerente de Servicios Sociales, Sara Fernández.

En la primera fase de este programa en verano participan un total de 1.492 alumnos en los 28 centros educativos de Zamora capital y provincia.

'Conciliamos en verano', que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos donde se realiza la actividad, tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante una atención lúdica especializada a los menores.

Está dirigido a niños y niñas de la Comunidad con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, aunque pueden participar alumnos de hasta 14 años con necesidades educativas especiales de apoyo educativo escolarizados en centros ordinarios de Educación Primaria.

Asimismo, también pueden beneficiarse del programa menores de otras nacionalidades inmersos en programas de acogida temporal en familias castellanas y leonesas.

Compaginar trabajo y cuidado

El delegado territorial ha manifestado, en primer lugar, que "es una de las herramientas que desde la Junta ponemos a disposición de los ciudadanos, con el objetivo primordial de facilitar a los padres y madres la posibilidad real de compaginar sus jornadas de trabajo con el cuidado y la atención lúdica de sus hijos durante las vacaciones escolares".

Además, Prada ha destacado que "el éxito de esta iniciativa no es fruto de un solo día, sino de un esfuerzo continuado que se refleja en los datos ya que en 2023 el programa sumó un total de 1.901 asistentes en todos sus periodos".

"El pasado año alcanzó los 2.842 asistentes pues es un servicio que desde hace años se ofrece durante las vacaciones escolares de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano", ha subrayado.

1.492 niños

En esta primera fase, que se desarrolla hasta el 31 de julio, participan un total de 1.492 niños en las localidades de Arcenillas, Argujillo, Benavente, Bóveda de Toro, Camarzana de Tera, Casaseca de las Chanas, Corrales del Vino, Ferreras de Abajo, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Monfarracinos.

Moraleja del Vino, Morales del Vino, El Perdigón, El Piñero, Puebla de Sanabria, Quiruelas de Vidriales, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Cristina de la Polvorosa, Sanzoles, Tábara, Toro, Villalpando, Villanueva del Campo, Villaralbo y Zamora (en los centros Sancho II, Juan XXIII y Alejandro Casona).

A lo largo de este programa, los alumnos van a realizar tareas artísticas, plásticas, deportivas, juegos, talleres que fomentan la igualdad entre niños y niñas, dinámicas de animación a la lectura, actividades relacionadas con el aprendizaje de idiomas y con la naturaleza y educación ambiental.

Todas estas acciones persiguen aumentar la capacidad y la destreza de los alumnos.