La Diputación de Zamora invierte casi un millón para modernizar la ZA-P-2314 entre Cerecinos y Aspariegos

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante su visita a la carretera provincial ZA-P-2314, recientemente acondicionada y completamente renovada tras las obras ejecutadas entre Cerecinos del Carrizal y Aspariegos Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado hoy la carretera provincial ZA-P-2314, recientemente acondicionada y completamente renovada tras las obras ejecutadas entre Cerecinos del Carrizal y Aspariegos.

Estuvo acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez; los alcaldes de Cerecinos del Carrizal, Germán Joaquín Gumiel Martín, y de Aspariegos, Isabel de Prada Calleja; así como por la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, y técnicos del Área de Obras de la Institución Provincial.

La actuación, ejecutada por la empresa Contratas y Obras San Gregorio, S.A., ha supuesto una inversión de 938.507,57 euros, dentro del compromiso de la Institución Provincial por seguir mejorando la red de carreteras de su titularidad y ofrecer unas comunicaciones más seguras, cómodas y eficientes a los vecinos de la provincia.

Durante la visita, Javier Faúndez recordó que "cada euro que invertimos en carreteras es una inversión directa en seguridad, en calidad de vida y en futuro para nuestros pueblos".

"Una buena red viaria facilita la movilidad diaria de los vecinos, mejora el acceso a los servicios públicos, favorece la actividad económica y ayuda a fijar población en el medio rural", afirmó.

El presidente provincial añadió que "la Diputación mantiene un firme compromiso con la conservación y modernización de los más de 1.500 kilómetros de carreteras provinciales".

"Son una infraestructura esencial para vertebrar el territorio y garantizar que vivir en un pueblo no suponga disponer de peores comunicaciones", añadió

Comunica dos comarcas

La actuación ha permitido renovar íntegramente un tramo de 5.503 metros, comprendido entre la carretera ZA-P-1304, en las proximidades de Cerecinos del Carrizal, y la CL-612, a la altura de Aspariegos.

Se trata de una carretera que comunica a los vecinos de los municipios de las comarcas de Tierra del Pan y Toro, desde su comienzo en Piedrahita de Castro hasta su final en Malva.

De esa longitud total, 4.300 metros corresponden al tramo interurbano, mientras que los 1.200 metros restantes discurren por las travesías urbanas de ambos municipios.

Antes de la intervención, la vía presentaba un acusado deterioro provocado por el paso del tiempo.

El firme se encontraba muy envejecido, la plataforma apenas alcanzaba una anchura media de cuatro metros, existían deformaciones y blandones en numerosos puntos y el sistema de drenaje resultaba claramente insuficiente para garantizar la correcta evacuación de las aguas de lluvia.

Ampliación de la anchura

Las obras han permitido transformar completamente esta carretera provincial mediante la ampliación de la plataforma hasta alcanzar 5,50 metros de anchura.

Esto dotándola de una nueva estructura de firme formada por dos capas de mezcla bituminosa en caliente, además de arcenes laterales de al menos 60 centímetros que mejoran la seguridad de los vehículos.

Para ello ha sido necesario reparar previamente los defectos estructurales existentes mediante el saneo de las zonas más deterioradas y la ejecución de cuñas de hormigón de un metro de anchura a ambos lados de la calzada, reforzando así toda la plataforma.

En las travesías de Cerecinos del Carrizal y Aspariegos también se ha renovado completamente el pavimento mediante el fresado de los entronques con las calles y de las zonas próximas a los bordillos, extendiendo posteriormente una nueva capa de mezcla bituminosa que mejora la comodidad y seguridad de la circulación.

Renovación integral del drenaje

Uno de los aspectos más importantes de la actuación ha sido la completa modernización del sistema de drenaje.

En este sentido, se han limpiado y sustituido las obras de drenaje transversal existentes, perfilando nuevas cunetas para facilitar la evacuación de las aguas pluviales hacia los puntos naturales de desagüe.

Del mismo modo, se han revestido con hormigón distintos tramos de cuneta y se han ejecutado rigolas, especialmente en zonas urbanas y en el entorno del cementerio de Aspariegos, donde existían importantes problemas de escorrentía.

La actuación se ha completado con la renovación integral de toda la señalización horizontal y vertical, el balizamiento de la carretera, la instalación de nuevas barreras de seguridad y la mejora de la visibilidad en el acceso al puente situado en Cerecinos del Carrizal, mediante la limpieza de vegetación y arbolado en los taludes.

Mejora de la seguridad vial

Entre las principales unidades ejecutadas destacan 4.430 toneladas de aglomerado; 220 toneladas de betún asfáltico; 8.600 metros de desbroce y limpieza de márgenes; 1.400 metros cuadrados de saneo de blandones; 1.600 metros cúbicos de hormigón para la ampliación de la calzada.

También 8.900 metros cuadrados de fresado del firme; 4.200 metros cuadrados de geo compuesto para el refuerzo estructural del pavimento; 110 metros de nuevas obras de drenaje transversal; 600 metros cuadrados de cunetas revestidas de hormigón; 62 metros lineales de pasos salvacunetas en caminos públicos.

Y 15.000 metros lineales de marcas viales; 120 metros cuadrados de pintura para cebreados y refuerzo de la señalización horizontal; 575 metros de barreras metálicas de seguridad; 105 señales verticales, 10 hitos kilométricos; 2 espejos de seguridad, y 10 metros cuadrados de paneles informativos.

A la finalización de estas importantes obras, la Diputación de Zamora incorpora a la red provincial una carretera completamente renovada que ofrece mayores niveles de seguridad, comodidad y durabilidad.

Ello mejorando la conexión entre Cerecinos del Carrizal y Aspariegos y reforzando la movilidad de los vecinos, de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de todos los usuarios que diariamente utilizan esta vía.

"Seguiremos actuando allí donde las carreteras lo necesiten", concluyó Javier Faúndez.

"Nuestro objetivo es que todos los zamoranos, vivan donde vivan, dispongan de unas comunicaciones dignas, modernas y seguras. Esa es una de las mejores políticas que puede desarrollar una administración provincial".