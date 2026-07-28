Un coche impacta con una vaca que muere en el acto en la carretera entre dos pueblos de Zamora

Un coche choca con una vaca en la carretera entre Bermillo de Sayago y Fresnadillo (Zamora) ICAL

Un turismo colisionó hoy, poco antes de las 10.30 horas, con una vaca que se encontraba en la calzada, en la carretera que comunica Bermillo de Sayago y Fresnadillo (Zamora).

El conductor resultó ileso en el accidente aunque, como consecuencia del impacto, el animal murió en el acto y el vehículo sufrió importantes daños materiales.

Una dotación de bomberos del Parque Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Bermillo de Sayago, intervino tras el accidente, con trabajos de recuperación y limpieza de la carretera, así como para asegurar la zona y restablecer las condiciones necesarias de seguridad y facilitar la circulación, según informaron fuentes de la Institución provincial.

Durante toda la intervención, trabajaron de forma coordinada con los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar del siniestro.