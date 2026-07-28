Puestos artesanales, hinchables, arroz y un concierto: Zamora y el barrio de Pinilla potencian el comercio de proximidad

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y el presidente de la AA.VV. El Puentico de Pinilla, durante la presentación del Día del Comercio en Pinilla, este martes Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Promoción Económica, junto a la Asociación de Vecinos del barrio de Pinilla, ha presentado el Día del Comercio en el Barrio de Pinilla, una iniciativa enmarcada en la campaña de puesta en valor y dinamización del comercio local y de proximidad de la capital.

El responsable municipal de Promoción Económica, David Gago, ha destacado que esta actividad se suma a las ya realizadas hasta el momento en otras zonas de la ciudad.

Una serie de jornadas de promoción que van en la línea marcada por la concejalía “para poner de relieve la importancia del comercio de proximidad para la vida de nuestros barrios y la economía local".

"Queremos recordar a los ciudadanos la calidad del comercio que tenemos al lado de casa, atendido por nuestros propios vecinos, que mantiene vivas nuestras calles y paisajes urbanos", ha subrayado.

La jornada, que coincide con el desarrollo de las fiestas del barrio, busca acercar los comercios a las calles, dinamizar la economía local y fomentar el punto de encuentro entre los vecinos de la zona y de toda la ciudad.

Programa de actividades

El evento se desarrollará a partir de las 11:00 con la Muestra Comercial y Artesanal, en la calle Morales, donde se instalarán puestos de comercios del barrio y de artesanos locales.

Durante la jornada habrá hinchables para los más pequeños en el descampado de la calle Morales. Habrá música en la zona de casetas a las 12:00 horas a cargo de Miguel y Cacia, para continuar con un arroz a la zamorana, al precio de tres euros.

Ya en la tarde habrá animación infantil con juegos de agua, retos en TikTok, pintacaras o una minidiscoteca para los pequeños y cerrará las actividades programadas el concierto del grupo “La margen izquierda”, del propio barrio de Pinilla.

El presidente de la A.VV. el Puentico de Pinilla, Miguel Ángel Cepeda, agradeció al Ayuntamiento la puesta en marcha de estas iniciativas, al tiempo que animó a los comerciantes “a unirse y a la gente a participar, ya que es una gran oportunidad para dinamizar el barrio y disfrutar de un día completo de convivencia y actividades para todas las edades".