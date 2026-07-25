La Guardia Civil y la GNR portuguesa vigilan La Raya para evitar incendios entre Zamora y Portugal

Guardia Civil y GNR vigilan juntas La Raya de Zamora para frenar los incendios transfronterizos Guardia Civil

La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana portuguesa han reforzado la prevención de incendios forestales en la frontera entre Zamora y Portugal.

El dispositivo incluye vigilancias simultáneas en distintos puntos de La Raya, una zona especialmente sensible por el riesgo de que el fuego se extienda de un país al otro.

Las actuaciones se desarrollarán mediante servicios coordinados entre patrullas del Seprona y del SEPNA portugués.

Los agentes recorrerán varios tramos fronterizos para detectar imprudencias, malas prácticas o posibles conductas delictivas que puedan provocar incendios.

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre ambos cuerpos y busca proteger los municipios situados a ambos lados de la frontera.